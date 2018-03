"Antofagasta es y seguirá siendo chilena": Reacción generalizada a dichos de Evo Morales

En el muelle histórico de Melbourne & Clark de Antofagasta se dieron cita este lunes diversas autoridades de la región para manifestar su rechazo a los dichos de Evo Morales en el marco de los alegatos que se llevan a cabo en La Haya.

"Antofagasta fue, es y será territorio boliviano", afirmó el presidente del país vecino en medio de la primera jornada de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia.

La CIJ, en el fallo sobre controversia Perú y Chile, determinó el 27/01/2014 que “al momento de su independencia, Perú y Chile, no eran estados vecinos, porque entre los dos países se encontraba Charcas”, y desde 1825 es Bolivia. Antofagasta fue, es y será territorio boliviano. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 19 de marzo de 2018

"La posición boliviana, a nuestro juicio, es parcial y errática y las declaraciones del presidente de Bolivia así lo demuestran", afirmó el intendente Marco Antonio Díaz, quien subrayó que, conforme a los tratados vigentes, "Antofagasta desde el año 1904 ha sido, es y seguirá siendo territorio soberano chileno".

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo -que en oportunidades anteriores ha expuesto su postura ante este conflicto-, argumentó que éstas son las típicas reacciones que existen cuando hay crisis internas tan grandes en un Gobierno, que lo único que les queda es confundir a su pueblo".

"Tal como lo he hecho ahora y en ocaciones anteriores, defenderé el territorio antofagastino, porque Antofagasta es y seguirá siendo chilena. Si quieren generar controversia, yo seré la primera en poner sobre la mesa temas tan relevantes como la salud de la población, que se ve expuesta por el transporte de cargas bolivinas, temas que el señor Morales no toca", agregó Rojo.

Si @evoespueblo dice que no estamos respetando el acuerdo de 1904. Le digo que #Bolivia transita libre y ampliamente sus productos por #Antofagasta, muchos de ellos contaminantes que han perjudicado la salud de los antofagastinos. Seguiré defendiendo el territorio de nuestro país pic.twitter.com/rLVRf3gBoU — Karen Rojo Venegas (@karen_rojov) 19 de marzo de 2018

“El territorio chileno se ganó de manera muy limpia, en el inicio de la guerra del pacífico y fue ratificado en 1904 donde el pueblo Boliviano, firmó un acuerdo con Chile” #Antofagasta pic.twitter.com/Z1H0cEfBd6 — Karen Rojo Venegas (@karen_rojov) 19 de marzo de 2018

"Nací chilena y voy a morir chilena"

Las declaraciones de Evo Morales no sólo hicieron eco en las autoridades y políticos de la zona, sino también en miembros de la sociedad civil: "El presidente Evo Morales debería reconocer que Antofagasta no les pertenece, que mucha gente murió por esta tierra y yo Juana Araya nací chilena y me voy a morir chilena", señaló la anciana.

En un sentido similar se manifestó, a través de redes sociales, el empresario minero Andrónico Luksic: "No pretenda alterar la historia", advirtió.

Presidente Morales, no pretenda alterar la historia: Antofagasta es y seguirá siendo por siempre chilena !! 🇨🇱 Basta de pretensiones inalcanzables y demandas que carecen de todo fundamento 🇨🇱 pic.twitter.com/AQcFntD0Y8 — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 19 de marzo de 2018

Al asunto se refirió también, entrevistado por Cooperativa en La Haya, el canciller Roberto Ampuero: