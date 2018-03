Asesora del equipo chileno en La Haya: Dichos de Guillier no tienen influencia en la Corte

La directora nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol) y asesora del equipo de defensa chileno en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Ximena Fuentes, entregó detalles del comienzo de la etapa final de los alegatos por la demanda marítima de Bolivia contra Chile.

Las audiencias orales se celebrarán entre el 19 y el 28 de marzo y constituyen una de las fases más importantes del litigio antes de que se conozca el fallo del tribunal, previsto para fines de 2018.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, la embajadora y jefa del organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores que preserva y fortalece la integridad territorial del país, abordó la controversia por los dichos del senador Alejandro Guillier, luego de que el ex candidato presidencial planteara transar "territorio por territorio" para solucionar -de manera bilateral- la demanda marítima.

Las palabras del legislador tomaron una connotación especial a raíz de la confirmación de que su nombre figura en la lista de los parlamentarios que viajarán a la CIJ para estar presentes durante los alegatos orales.

"Yo entiendo que el senador Guillier va en la delegación y que eso fue confirmado ayer (jueves) por el propio ministro de Relaciones Exteriores (Roberto Ampuero)", sostuvo la directora de Difrol.

"Ahora, creo que se está haciendo un poco de exageración en los dichos. Por ejemplo, en ningún caso el senador Guillier dijo que Chile va a perder el caso o que Chile tendría una obligación jurídica de negociar, que es lo que se está discutiendo. Él señaló una postura personal", aunque "no fue muy oportuno hacer ese tipo de aseveraciones ahora, que estamos ad portas de los alegatos".

"Los jueces son jurídicos y tambien creo que no son ingenuos. ¿Quién podría pensar que en un Estado las posiciones son absolutamente unívocas y que no hay distintas posturas políticas respecto de distintos temas? ¿Quién podría pensar que todo el Estado opina exactamente igual? Yo creo que lo que ha señalado el senador Guillier no tiene ninguna, ninguna, ninguna influencia en la Corte", concluyó.

Viaje de Evo Morales "es raro"

En la entrevista con Cooperativa, Fuentes también calificó de "raro" el viaje del presidente boliviano, Evo Morales a La Haya con la delegación del país altiplánico. "En la Corte no se estila que lleguen los presidentes, que son autoridades políticas de los Estados, que no están representando al Estado judicialmente ante la Corte. Para eso están los agentes".

La embajadora indicó que "a veces, incluso, los agentes pueden tener un cargo politico. Hay casos en que los agentes son los ministros de Relaciones Exteriores o también se permite que el ministro de Relaciones Exteriores sea el que da inicio, pero obviamente con un discurso austero y desde el punto de vista jurídico".

En este sentido, "es muy raro que vaya un presidente", sentenció la directora, remarcando que sería "más raro todavía que un presidente hablara y diera inicio a los alegatos. No es bien visto en verdad, porque lo que más importa en Justicia y sobre todo a esta Corte, es dar una impresión de independencia e imparcialidad y de no estar sujeta a presiones políticas".

"La presencia del factor político, de un Estado tan fuerte como la representa el Presidente, es extraña. Puede ser vista como una presión", selló.