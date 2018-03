Bolivia dice que cuestionamiento a ex juez "no compromete la integridad" de su demanda

El coagente de Bolivia para su demanda marítima contra Chile en La Haya, Sacha Llorenti, salió al paso de los cuestionamientos al ex juez argelino Mohammed Bendajoui, quien asesora a La Paz en este litigio.

Según informó La Tercera el fin de semana, la Corte Internacional de Justicia "pidió explicaciones" a Bendajoui -ex canciller y ex presidente de este mismo Tribunal de las Naciones Unidas- por asistir a Bolivia en su demanda contra Chile en paralelo a su labor como juez ad hoc por las Islas Marshall, algo que no está permitido en los estatutos de organismo.

"Tengo el privilegio de conocer al profesor Bedjaou", señaló Llorenti, embajador de Bolivia ante la ONU. (Foto: ABI)

El diario chileno agregó que cuando consultó a Sacha Llorenti por el asunto, éste "respondió incómodo" y escueto: "No sé quién es. No lo conozco", pese a que hay imágenes recientes que muestran a Bendajoui reunido con el equipo jurídico boliviano y con el presidente Evo Morales.

El sábado 18 de marzo Bendajoui estuvo en una reunión en la Embajada de Bolivia en La Haya, encabezada por Evo Morales.

"La crónica de @latercera no corresponde a la verdad", reaccionó este lunes, a través de Twitter, el aludido Llorenti, quien es embajador de Bolivia ante la ONU.

"Tengo el privilegio de conocer al eminente profesor M. Bedjaoui, quien aclaró su situación ante la Corte", dijo el coagente en la red social, y agregó que este hecho "no compromete la integridad con la que Bolivia concurre ante la CIJ".