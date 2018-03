Canciller Ampuero y los alegatos en La Haya: "Las claves están en la historia"

En su llegada a La Haya, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, apuntó este domingo que la historia será una de las claves que marcarán los alegatos orales que inician mañana lunes por la demanda marítima boliviana.

En una breve declaración antes los medios de comunicación, el canciller expuso que "las claves están en la misma historia y en el Derecho Internacional".

En ese sentido, subraya, "hay algo muy importante, que las veces que nosotros hemos conversado con Bolivia lo hemos hecho, primero, bajo el paraguas del Tratado de 1904 y, también, en una actitud de vecinos, que es lo que corresponde".

Por su parte, el ex presidente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé, agente de ese país en La Haya, no quiso adelantar cómo preparan su presentación en los alegatos, pero no confirmó si el actual mandatario, Evo Morales, realizará una intervención en la Corte, lo que sería inédito para un jefe de Estado.

Los dos primeros días de los alegatos serán para que Bolivia formule sus acusaciones y los dos siguientes para que Chile responda, en el marco de la primera semana.