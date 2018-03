Ex canciller Muñoz acusó "malas traducciones y errores garrafales" de Bolivia

El ex canciller Heraldo Muñoz acusó en Cooperativa que los alegatos bolivianos en la Corte Internacional de Justicia por la demanda marítima han tenido "malas traducciones, citas fuera de contexto y errores garrafales".

El ex ministro, que es parte de la delegación chilena en La Haya cumpliendo el papel de asesor, conversó con Lo Que Queda del Día en la jornada previa a la intervención chilena, adelantando que se contestarán "las distorsiones a la historia" que, acusa, realizaron los abogados de Bolivia.

"Es importante el aclarar otras cosas. Hay algunas aseveraciones que se le atribuyen a autoridades chilenas que han sido hechas por autoridades bolivianas. Hay errores garrafales, ese es uno de los cuales vamos a hablar", manifestó.

Muñoz profundizó en esto, explicando que "se le atribuye a un ministro de Relaciones Exteriores declaraciones que están en un informe boliviano. Malas traducciones, citas fuera de contexto. Todo eso también va a estar" en la intervención chilena.

El ex jefe de la diplomacia chilena reconoció también que lo que está ocurriendo en la Corte Internacional de Justicia "es una pérdida de tiempo en el sentido de que, al final de cuentas, lo que quiere Bolivia es transferencia de territorio y eso está zanjado por el Tratado de 1904. Eso lo ha dicho la propia Corte".

Esto debido a que en el caso que la Corte le dé la razón a Bolivia, no implica la necesidad de una salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico ni se obliga a un resultado en la negociación con Chile.

Evo Morales volverá a La Haya

Desde el gobierno boliviano confirmaron que el presidente boliviano Evo Morales regresará el sábado a La Haya para ser parte de la parte final de los alegatos, luego de estar presente en las dos jornadas de intervenciones bolivianas.

Sobre su presencia en la Corte, Morales dijo a Cooperativa que "su presencia es altamente inusual, pero eso no va a afectar la argumentación de Chile".

"No va a afectar nuestros puntos de vista y nos mantendremos en nuestra línea. No sé qué efecto pueda tener la presencia de Evo Morales en la Corte. Puede que a algunos ministros le parezca correcto porque ellos creen que tienen tanto en juego, pero a otros quizás no le parezca apropiado", comentó.

El ex canciller sentenció que "el efecto que tiene es comunicacional y en Bolivia, y eso es muy claro".