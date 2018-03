Ex presidente boliviano comparó a Insulza con Maduro tras polémica por resoluciones de OEA

El ex presidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga criticó al senador y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, comparándolo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Luego de que Insulza descartara que los acuerdos firmados al interior de la OEA fueran vinculantes en el marco de la demanda marítima boliviana, Quiroga calificó sus declaraciones como un "despropósito".

"Es imposible que se pretenda hoy que las resoluciones de la OEA no tienen validez, máxime si esta explicación viene de un ex secretario general de la OEA", planteó.

"Acaba de decir eso mismo hace unos días Nicolás Maduro. Desconocer la carta democrática como hace Maduro me parece un mal camino, que pena que venga de Insulza", dijo Quiroga.

Al ser consultado sobre estas palabras previo a los alegatos de este viernes, Insulza respondió que "no voy a contestar a Jorge Quiroga, porque voy a entrar aquí y me va a abrazar, me va a saludar con gran cariño y no me va a decir ninguna de las cosas".

"El primer día que me diga una cosa a la cara don Jorge Quiroga yo le voy a contestar", aseguró el ex ministro.