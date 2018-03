Heraldo Muñoz: Que Evo Morales invite a quien sea a La Haya no es drama para nosotros

El canciller Heraldo Muñoz restó importancia a la anunciada presencia de ex presidentes de Bolivia durante los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya relativos a la demanda marítima contra Chile.

Según medios bolivianos, los ex presidentes Carlos Mesa, Guido Vildoso y Jaime Paz Zamora ya confirmaron su asistencia a los alegatos -que tendrán lugar entre el 19 y el 28 de marzo-, mientras está pendiente la respuesta de Jorge "Tuto" Quiroga.

"El presidente Morales puede llevar, como parte de su delegación, a quien él estime conveniente, y si él decide invitar a ex presidentes, ex cancilleres o a quien sea, no es mayor drama para nosotros", dijo Muñoz, quien deja el cargo el 11 de marzo, justo una semana antes del inicio de la fase oral, debido al cambio de mando entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

"El nuevo Gobierno, cuando sea canciller Roberto Ampuero, decidirá con el Presidente Sebastián Piñera quiénes van a conformar la delegación chilena", pero "nosotros siempre vamos a actuar con sobriedad, como ha sido la postura de Chile. Estoy seguro de que eso no va a cambiar", agregó Muñoz, quien este jueves sostuvo una segunda reunión formal de trabajo con su sucesor.

Según informó la Cancillería en su página web, a diferencia del primer encuentro, del 30 de enero, donde ambos abordaron principalmente el caso "Obligación de Negociar acceso al Océano Pacífico", la cita de hoy "se centró en aspectos relacionados con la política exterior nacional".

"Hemos hablado de otros temas, de temas de personal de la Cancillería; del TPP-11, que va a ser firmado el día 8 y, por cierto, hemos invitado a mi sucesor a y a los que son miembros del Comité interministerial. Hemos hablado de la Ley de Modernización de la Cancillería, de los detalles de lo que fue ese proceso. En este momento está saliendo del Tribunal Constitucional y espero que la próxima semana podamos celebrar con un acto en La Moneda después de 27 años de esperar la modernización de la Cancillería", dijo el ministro Muñoz.