"Libro del Mar" boliviano se entregó en un colegio de La Serena: Opiniones divididas

El "Libro del Mar", con la historia del reclamo de Bolivia a Chile de una restitución de la salida al Pacífico perdida en el siglo XIX, fue entregado a estudiantes del Colegio Carlos Condell de la Haza en La Serena.

Alfonso Ossandón, encargado de comunicaciones del establecimiento educacional, explicó que la finalidad de entregar este libro se debe al bullying que reciben los estudiantes extranjeros en el recinto en el mes de las Glorias Navales en Chile.

"Nosotros queremos asumir el problema, enfrentarlo directamente y lo enfrentamos ofreciendo información porque acá hay un sesgo en la historia que hemos recibido los chilenos", afirmó en conversación con el diario boliviano Cambio.

Sin embargo, el secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, Patricio Bacho, indicó que "el Colegio Carlos Condell de la Haza no ha distribuido ni mucho menos difundido, promovido en clases el texto que se conoce como 'El libro del mar'".

"También es conveniente señalar en este punto que no es política de la Corporación Municipal ni de sus establecimientos educacionales distribuir o compartir en sus aulas o bibliotecas textos o libros que no estén contemplados en los planes de estudio respectivos o que no sigan los lineamientos de contenidos emitido por el Ministerio de Educación o que no estén en el curriculum o planes y programas", aseveró.

Añadió que las expresiones vertidas por un funcionario del Colegio Carlos Condell de la Haza a los medios de prensa no representan el sentir de la dirección del establecimiento ni de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

Por este motivo, se inició una investigación interna para esclarecer los hechos.