Tarud: Evo Morales no ha entendido que el tema de la soberanía terminó para siempre

El ex diputado PPD Jorge Tarud desestimó el reclamo de Evo Morales sobre la "nula" respuesta de Chile ante su invitación a retomar el diálogo en pos de una solución al "enclaustramiento" marítimo boliviano.

El viernes el mandatario altiplánico lamentó que, transcurrido casi un mes, no había recibido respuesta por parte de nuestro país al exhorto público que hiciera tras su derrota en La Haya.

"Evo Morales parte no reconociendo el fallo, sino que habla de un informe. Posteriormente señala que se va a quejar a Naciones Unidas, que se va a quejar ante la propia Corte, y posteriormente decide enviar una carta al Presidente de Chile, pero insistiendo en el mismo tema; es decir, de soberanía chilena para una salida al mar", enumeró Tarud.

"Esas no son las condiciones en las cuales Chile va a iniciar un diálogo. Por lo tanto, yo comparto plenamente que el Presidente de Chile no le haya dado respuesta, porque significa que ellos no han entendido que el tema de la soberanía terminó para siempre", dijo el ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

RD: "Chile no puede solamente mirar a Europa"

El actual líder de dicha instancia parlamentaria, el diputado de Revolución Democrática (RD) Pablo Vidal, aseguró que Evo Morales yerra al momento de interpretar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), pero eso tampoco es motivo para desechar las conversaciones.

"Se equivoca el presidente Morales cuando señala la CIJ habría instado al diálogo, la Corte lo único que señaló es que nada lo impide. También la Corte señaló que la disposición de Chile ha sido siempre favorable al diálogo", recordó Vidal.

Sin perjuicio de lo anterior, el diputado frenteamplista realizó "un llamado también al Gobierno del Presidente Piñera a generar nuevamente las condiciones para un diálogo que nos permitan avanzar hacia la integración regional con Bolivia y con los otros países de la región".

"Chile no puede solamente mirar a Europa, Estados Unidos y Asia; Chile tiene que también mirar hacia el resto de Latinoamérica", aseveró Vidal.