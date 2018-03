Tomás Hirsch consideró "absurdos" los dichos de Evo Morales sobre Antofagasta

El diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch calificó como "totalmente fuera de lugar" el tuit del presidente de Bolivia, Evo Morales, en el que afirmó que "Antofagasta fue, es y será territorio boliviano".

La CIJ, en el fallo sobre controversia Perú y Chile, determinó el 27/01/2014 que “al momento de su independencia, Perú y Chile, no eran estados vecinos, porque entre los dos países se encontraba Charcas”, y desde 1825 es Bolivia. Antofagasta fue, es y será territorio boliviano. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 19 de marzo de 2018

"Esa declaración me parece totalmente fuera de lugar. De ninguna manera estamos hablando de que Antofagasta es de ellos o que vuelvan a tener soberanía sobre ciudades chilenas. Eso es absurdo", dijo Hirsch, quien es cercano al mandatario.

"Nosotros estamos hablando de otra cosa: mecanismos para que Bolivia tenga una salida al Océano Pacífico", añadió el parlamentario en conversación con La Segunda.

"El planteo del Partido Humanista llega al punto de buscar un mecanismo para que Bolivia tenga una salida específica y acotada al Océano Pacífico. Lo otro me parece fuera de toda discusión", subrayó el dos veces aspirante a La Moneda.

"Manipulación"

El legislador frenteamplista también se refirió a la divulgación de un video en que expresó su apoyo a Bolivia y se hizo ver por el Ministerio de Comunicación de Bolivia como un respaldo del Frente Amplio chileno a la demanda boliviana: "Yo nunca he pretendido que mi posición sea la de todo el Frente Amplio", aclaró.

"Le he manifestado al Ministerio (boliviano) que yo nunca he pretendido que mi posición sea la de todo el Frente Amplio. Cada vez que he hablado de este tema lo he hecho a título personal o del Partido Humanista. Lo otro, involucrar al Frente Amplio, es una manipulación de mis declaraciones", advirtió.

Sobre este mismo asunto ya se había pronunciado a través de su cuenta en Twitter.