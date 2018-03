La detallada confesión del hombre acusado de matar a Concepción Arregui

El procurador adjunto Gonzalo Nazar, fiscal a cargo de la búsqueda de Concepción Arregui, la chilena desaparecida en Mendoza, entregó detalles de la confesión que hizo la pareja de la mujer, Roberto Audano, en que relató cómo supuestamente cometió el crimen.

El sujeto de 70 años confesó hace algunos días ante la Policía el asesinato de la prima de la actriz Carolina Arregui, quien no ha dado señales de vida desde el 5 de febrero. Ella vivía en Luján de Cuyo, Argentina, hace cinco años, misma cantidad de tiempo que mantenían la relación.

El fiscal confirmó este viernes en un punto de prensa que Audano "está imputado por el delito de homicidio calificado", por lo que fue trasladado este viernes a la Penitenciaría de la ciudad de Mendoza, aunque según el corresponsal de Cooperativa Rodrigo Sepúlveda podría pedir la prisión domiciliaria.

De acuerdo al persecutor argentino, el hombre manifestó "que le habría efectuado un disparo" a Arregui, el cual "habría sido efectuado antes de arribar al lago" de Potrerillos, localidad ubicada sobre la Cordillera de Los Andes, aunque sin conocerse el lugar exacto en que percutó el arma.

Posteriormente, Audano "habría usado un gomón" (un bote inflable o zódiac) para llegar al centro del dique, lugar "donde él habría nadado trasladando el cuerpo. Luego, habría cortado la cuerda con la cual sujetaba el cuerpo y con un balde o valiéndose de un balde, el cual previamente había sido llenado con cemento o piedras, deja caer el cuerpo (hasta las profundidades) y él retorna" a la orilla.

"Él ha manifestado de qué manera pudo trasladar el cuerpo al centro del dique con una versión que a priori se presenta como lógica, con lo cual, y a falta de otras pruebas, no tendríamos por qué sospechar de la intervención de otras personas", precisó el fiscal.

"Manchas hemáticas" de la mujer en la camioneta de Audano

En cuanto a las evidencias del presunto crimen, Nazar confirmó "la presencia de manchas hemáticas (de sangre) en la camioneta que él (Roberto Audano) utiliza, correspondientes a Concepción".

Asimismo, existe "una prueba objetiva por excelencia que es la georreferencia o geolocalización del teléfono celular de esta persona, que habría registrado un tiempo aproximado de cuatro horas en la zona donde habría dejado el cuerpo para la fecha en cuestión".

La autoridad indicó que "no se ha encontrado el arma homicida, pero esta persona (Audano) tenía armas registradas a su nombre, las cuales están siendo analizadas".

Consultado sobre la versión de familiares que indica que el cuerpo supuestamente estaría en Carrizal y no en la zona donde asegura el imputado, ese "es un dato respecto al cual no tenemos constancia alguna", pero "lo cierto es que estamos barajando la posibilidad de encontrar a Concepción en Potrerillos porque el propio imputado nos lo ha dicho y por las pruebas objetivas que acabo de mencionar", puntualizó.

"Es posible que sea un tema de dinero"

Respecto a qué llevó al imputado a supuestamente cometer el crimen, la autoridad informó que Audano "no ha manifestado, no ha hecho saber, cuál habría sido el móvil o el motivo que lo habrían llevado a esto".

Aunque "es posible que sea un tema de dinero", despejó.

De igual forma, explicó que el hecho ha sido calificado como "homicidio calificado" y no como femicidio porque, si bien la relación de pareja ya está acreditada, no lo está, "por lo menos hasta ahora -y esto no quiere decir que en lo sucesivo puede haberse modificado- (...) que la haya asesinado por el hecho de ser mujer o al amparo de una relación de superioridad varón-mujer".