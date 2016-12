Embajador en China y su esposa fueron denunciados por malos tratos

Ex trabajadores de la Embajada de Chile en China denunciaron al embajador Jorge Heine y a su esposa, Norma Acevedo, por malos tratos, insultos y decisiones forzosas –el no pago de horas extra y la obligación de trabajar los fines de semana, lo que va en contra de las leyes laborales chinas-, lo que ha quedado consignado en cuatro cartas que datan de noviembre pasado.

Desde abril de 2014, cuando el embajador asumió su cargo, son 11 los trabajadores que han renunciado por los malos tratos recibidos.

En un audio que data de hace un año y medio, los trabajadores grabaron el momento en que Norma Acevedo increpa a uno de los chefs por la comida, previo a una cena.

"La comida es algo muy serio ¿Se la estás dando a los niños? No se puede ser tan idiota en la vida, no se puede ser tan idiota ¿Ok? La comida permanece en el lugar donde debe estar, no puedes estar esparciendo gérmenes si se la vas a estar sirviendo a los niños después", se puede escuchar a la mujer en una mezcla de inglés y español.

Tras recibir estas cartas, el director ejecutivo de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, acudió a dejar esta información a la Cancillería hace dos semanas.

"Me parece que esto releva la importancia de mejorar la manera en que se protegen los derechos de la personas que trabajan, como sucede a veces en el cuerpo diplomático o en las embajadas donde hay personas que tienen un poder bastante grande y no siempre tienen un contrapeso para poder controlarlo", dijo Murillo.

En tanto, en Chile el canciller Heraldo Muñoz manifestó que esta situación se resolverá mediante un correspondiente proceso.

"Estas cosas se dan por los debidos procesos y vamos a enviar una delegación de la dirección de personal para hacer una evaluación del clima laboral en esa embajada", manifestó el jefe de la Cancillería.