DC denunció que diputado electo Calisto fue deportado de Cuba

Parlamentarios de la DC informaron que el diputado electo por Aysén, Miguel Ángel Calisto, fue deportado desde Cuba luego que ingresara a la isla en la víspera para participar de un encuentro de organizaciones disidentes al régimen.

Así lo manifestó mediante su cuenta de Twitter, el aún senador Patricio Walker.

"Recién hablé con diputado (e) por Aysén @MiguelCalisto, fue deportado de Cuba. Agentes de gobierno lo esperaban a la salida de su habitación en el Hotel. Ahora va rumbo a Miami. Otra muestra clara de la sombria dictadura que gobierna la isla", escribió el parlamentario.

Recién hablé con diputado (e) por Aysén @MiguelCalisto, fue deportado de Cuba. Agentes d gobierno lo esperaban a la salida de su habitación en el Hotel. Ahora va rumbo a Miami. Otra muestra clara de la sombria dictadura que gobierna la isla!! — Patricio Walker (@patriciowalker) 8 de marzo de 2018

El diputado de la DC Matías Walker también se manifestó en la misma línea.

"Diputado DC @MiguelCalisto fue detenido por la policia política de la dictadura cubana, sometido a un duro interrogatorio y deportado. Toda nuestra solidaridad con nuestro camarada y su familia", sostuvo.

Diputado DC @MiguelCalisto fue detenido por la policia política de la dictadura cubana, sometido a un duro interrogatorio y deportado. Toda nuestra solidaridad con nuestro camarada y su familia. @RosaMariaPaya @patriciowalker @DiputadosDC https://t.co/cbxDcqlKyi — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) 8 de marzo de 2018

Este último parlamentario había alertado durante la mañana que Calisto se encontraba inubicable luego de haber ingresado a Cuba.

"Hablé con el secretario del diputado electo Miguel Ángel Calisto, quien me informa que desde ayer a las 18:00 horas que no han podido comunicarse con el diputado, él ingreso a Cuba y desde ayer no tenemos noticias", dijo Walker.

"Esperamos que aparezca hoy día en un acto en que se le va a entregar un reconocimiento por parte de Rosa María Payá", añadió.

Cancillería cita al embajador cubano

En tanto, la Cancillería citó al embajador de Cuba en Santiago para entregarle una una nota expresando "malestar" por la situación del diputado Jaime Bellolio, a quien no se le permitió el ingreso a la isla y también se le consultará por la situación del diputado electo Calisto.

"Vamos a llamar al embajador de Cuba en Chile a la Cancillería y vamos a presentar una nota expresando nuestro malestar sobre este caso, pero no quiero volver esto en una conferencia de prensa sobre los temas chilenos, pero tendremos oportunidad de hablar sobre esta materia que nos inquieta", dijo el canciller Heraldo Muñoz.