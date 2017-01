Ministro Hacienda por Trump: No nos conviene que el mundo no quiera integrarse

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró en conversación con El Diario de Cooperativa que el Gobierno se encuentra monitoreando el actuar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que decisiones como la salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) "no nos convienen".

"El gobierno de Estados Unidos está cambiando algunas cosas de política exterior que son importantes para nosotros y, por lo tanto, es un elemento a mirar, a monitorear y a actuar si es necesario", sostuvo.

Tras la salida de Estados Unidos del TPP, el canciller Heraldo Muñoz declaró que el acuerdo del que formaban parte otros 11 países, incluido Chile, como estaba firmado ya no existe, pero aseguró que se continuará avanzando en la integración.

Ante esto, Valdés indicó que "lo que pasó con el TPP es una muestra de otras cosas. A nosotros no nos conviene, como país chiquitito que estamos en el mundo integrado, que el mundo empiece a pelearse y no querer comerciarse, no querer integrarse".

"Esto es como ser un actor pequeño de una economía grande. Imagínese si en una ciudad nadie comercia con nadie... es un desastre", agregó.

El titular de Hacienda expresó que "por supuesto no vamos a llegar a eso, pero sí estamos monitoreando muy de cerca desde Cancillería, desde Hacienda, lo que está pasando y esperamos que esto converja en algún momento y no se deteriore".

"El mundo ha ido creciendo mucho a través de la integración y a nosotros nos conviene un mundo integrado", sentenció.