Fiscalía confirmó solicitud de cooperación de Francia por desaparición de joven japonesa

El Ministerio Público confirmó que las autoridades francesas realizaron una solicitud de cooperación penal internacional por el caso de la desaparición de la ciudadana japonesa de 21 años Narumi Kurosaki, ocurrida en la ciudad gaña de Besanzón y que tiene a un ciudadano chileno como principal sospechoso.

El requerimiento fue realizado el jueves pasado y tiene que ver con información sobre los últimos movimientos de los sospechosos.

"La Fiscalía en Chile recibió un pedido de asistencia mutua en materia penal de parte de las autoridades competentes de Francia para cuya ejecución se derivó a la Fiscalía competente y están en curso esas diligencias para poder informar a la brevedad a las autoridades requirentes", dijo Antonio Segovia, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional.

La solicitud de las autoridades francesas "tiene que ver en términos generales con identificación y últimos movimientos de algunos de los sospechosos que tiene en curso la Fiscalía francesa, pero no me atrevería a pronunciarse más para no entorpecer dichas diligencias", añadió.

La joven fue vista por última vez el pasado 4 de diciembre.

Ahora los antecedentes deben ser recopilados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para posteriormente ser derivados a la Cancillería por la Unidad de Cooperación Internacional, que debe hacerlos llegar a la autoridad francesa.