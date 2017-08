Villa Alemana y Macul acogerán a 60 refugiados sirios

El Gobierno suscribió este miércoles un acuerdo de cooperación con las municipalidades de Villa Alemana y Macul, que serán las encargadas de acoger a 60 refugiados sirios en el marco del Programa de Reasentamiento en Chile.

El presidente de la Asociación de Beneficencia Siria, Hernán Maluk, agradeció al Ejecutivo a nombre de la comunidad, señalando que "la experiencia es que las familias sirias se han adaptado a Chile y también tenemos que decir que han tenido buena acogida en la comunidad".

"Nosotros trabajamos apoyando en salud, apoyando en la enseñanza del idioma español, consiguiendo trabajo para los inmigrantes, consiguiendo colegios para los niños, los pilares fundamentales que contempla también este programa para los refugiados. Estamos seguros de que esto va a funcionar", aseveró.

El 24 de septiembre de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió ante la Asamblea de la ONU que nuestro país iba a contribuir a la cultura de la solidaridad, compromiso que se concreta con la llegada de este primer grupo de refugiados sirios que estará en Chile entre octubre y noviembre próximos.

Posteriormente, en 2018 llega un segundo grupo de 60, para así completar un total de 120.

En el Palacio de La Moneda se realizó la firma del convenio de colaboración por reasentamiento de refugiados sirios en #VillaAlemana y Macul pic.twitter.com/QVxzhlQlgr — Villa Alemana (@Munivillalemana) 23 de agosto de 2017

Alcalde @GonzaloMontoyaR firma acuerdo de asentamiento de refugiados sirios en Macul.

Avanzamos hacia una comuna inclusiva. pic.twitter.com/NC2iV9I1YV — Municipalidad Macul (@MuniMacul) 23 de agosto de 2017

"No tenemos una cantidad de inmigrantes que no podamos administrar"

La llegada de estos refugiados sirios se cruza con el ingreso a tramitación en el Congreso este miércoles, sin carácter de urgencia, del proyecto que busca establecer una nueva Ley de Migraciones en el país.

El ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, afirmó que si bien son necesarias nuevas políticas públicas, Chile está bajo el promedio mundial de población migrante.

"Chile no tiene una población migrante exagerada ni mucho menos. El promedio de la OCDE de inmigrantes es de 10 a 12 por ciento y el promedio mundial es de 3 por ciento. Chile está en el 2 por ciento. No tenemos una cantidad de inmigrantes que no podamos administrar", aclaró el subsecretario del Interior.

Todavía no se tiene claridad de cuáles serán las familias sirias que llegarán a nuestro país.

Más de 70 personas han postulado y en el Líbano, donde se encuentran desplazados, están siendo entrevistados por funcionarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Una vez que estén en Chile, se les entregará apoyo durante dos años hasta que puedan tener autosuficiencia.