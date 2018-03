Chile en la OCDE: Grandes esfuerzos por cumplir desafío económico no han sido suficientes

La embajadora de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Claudia Serrano, abordó en Cooperativa lo que dejó la reciente visita del secretario general del organismo y la publicación del ente sobre los desafíos que enfrentaría el país para un crecimiento inclusivo.

El mexicano Ángel Gurría viajó a Santiago este semana para presentar la última edición del Estudio Económico de Chile, donde se analizan los avances y desafíos futuros del país y donde valoró positivamente las reformas estructuales impulsadas por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Finalizada la cita, en diálogo con El Diario de Cooperativa, la jefa de la delegación chilena en la OCDE resumió que Chile tiene "dos grandes desafíos para el futuro", siendo el primero de ellos, "la reforma de pensiones, por el lado social".

El segundo gran desafío, indicó Serrano, viene por "el lado económico": "(...) para de verdad formar parte plenamente de la economía del conocimiento -que no viene, sino que ya está-, el conocimiento digital, global, con adelantos tecnologicos sistemáticos e imperables, Chile debe invertir más en investigación y desarrollo (I+D) y diversificar su matriz productiva".

Esto "no significa que queramos pasarnos a la manofactura o producir vehículos, sino que probablemente enfatizando en nuestras ventajas comparativas, en recursos naturales, pero agregando valor. Allí hay un nicho en el cual hay un acuerdo de país muy grande, y yo creo que los esfuerzos que hemos hecho -y no son pocos- no han sido suficientes", aseveró.

La imagen de Chile en la OCDE

A semanas de dejar su cargo tras el traspaso de mando, la embajadora chilena ante la OCDE destacó que a Chile, miembro del organismo desde mayo de 2010, lo respetan "una enormidad precisamente por ser un país alejado, más pequeño, de otra latitud, que tiene tanto empeño por hacer las cosas bien y que exhibe buenas prácticas, muchos ejemplos en los cuales los otros países han logrado aprender de nosotros".

"No es una relación desigual en que nosotros somos como los chiquititos recién llegados que están mirando todo lo que los otros hacen", precisó, sino que -manteniendo la proporción con los logros de otras latitudes- "en muchos campos tenemos una relación de trabajo muy igualtitaria y, sobre todo, de mucho respeto, de mucha admiración por Chile".

En este sentido, la representante ubicó a Chile como "un foco lucero para el resto de América Latina, que es una cosa que desde la OCDE hacemos mucho: acercar a otros países a América Latina, y un socio de un trato espectacular con el resto de la comunidad internacional", como los países de la APEC, donde es un integrante activo.