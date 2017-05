Presidenta se reunió con su par indonesio con miras a mejorar relación comercial

La Presidenta Michelle Bachelet se reunió este viernes en Jakarta con su par indonesio, Joko Widodo, en el marco de su gira por Asia.

Este encuentro bilateral sirvió para sellar un acuerdo de extensión de visas para diplomáticos y para profundizar en el intercambio comercial entre ambas naciones.

El senador UDI, Hernán Larraín, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, dijo que este "es el cuarto país del mundo en población y es un mercado emergente muy significativo y yo diría que el esfuerzo por cerrar algún tipo de negociación con Indonesia es muy importante y, simultáneamente, con la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), constituida por 10 países de la zona, que son todos muy relevantes y que tienen también relaciones con nuestro país".



"Chile ha estado vinculado de alguna forma y queremos seguir profundizando esa relación", añadió el legislador.

Uno de los productos chilenos más populares en el mercado indonesio es la uva de mesa, pero ha perdido terreno frente a otros competidores al no poder ingresar directamente al puerto de Jakarta.

"El problema que tenemos es que Chile no está considerado como país libre de mosca de la fruta, no han cambiado a otros puertos, no podemos llegar a Jakarta, donde está el centro más importante de consumo", explicó Luis Schmidt, presidente de Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta).

"Han venido delegaciones del SAG, de la Direcon, (y) hemos avanzado bastante poco porque queremos llegar a un acuerdo, aunque sea de alcance parcial. Esperamos que con la gira de la Presidenta esto se ordene y, de alguna manera, si llegamos con uva red globe, en el futuro podamos llegar con otros productos", añadió Schmidt.

Finalizados los compromisos en Indonesia, la delegación nacional emprenderá rumbo a China.