Canciller criticó "descriterio" de vicepresidente venezolano por tuit sobre Schäfer

El canciller Heraldo Muñoz rechazó el "descriterio" mostrado por el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, al comparar al opositor Freddy Guevara con el fundador de Colonia Dignidad, Paul Schäfer.

Luego del ingreso de Guevara a la embajada chilena en Caracas en calidad de huésped, El Aissami escribió en su cuenta de Twitter que "al parecer Chile ya puede contar con un nuevo director de la Colonia Dignidad. Va con métodos terroristas innovadores. Freddy Schäfer Guevara".

Estas declaraciones fueron rechazadas por el titular de Relaciones Exteriores, quien planteó que quería "responderle al vicepresidente de Venezuela que se refirió a Colonia Dignidad, que allí hubo torturas, desapariciones, abuso infantil y que se refiera a ese tema refleja el descriterio de esa autoridad".

"No sorprende, porque no tiene respeto por la justicia, por el debido proceso y el derecho internacional, así que no debiera sorprendernos", dijo.

"Me parece importante dejar las cosas bien claras respecto a esa declaración del vicepresidente venezolano", recalcó Muñoz.

Al parecer Chile ya puede contar con un nuevo director de la“Colonia Dignidad”. Va con métodos terroristas innovadores.FreddySchäfer Guevara — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 5 de noviembre de 2017

Por su parte, el senador Patricio Walker (DC) comentó que conversó con Guevara, asegurando que se encuentra "tranquilo" en la embajada.

"Esto es una demostración más de la dictadura de Venezuela que quiere acallar a los líderes de la oposición. No es casualidad que tenga preso a Leopoldo López, hoy día en su casa, que tenga preso también a Antonio Ledezma, que era alcalde de Caracas", comentó el parlamentario.

"Quien era uno de los líderes más fuertes, con mayor apoyo ciudadano según mostraban las elecciones es Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Él es un preso de conciencia, lo quieren meter a la cárcel por pensar distinto", sostuvo.

En caso de que Guevara decida pedir el asilo político por parte de Chile, necesita un salvoconducto firmado por el gobierno de Nicolás Maduro.