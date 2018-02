Canciller Muñoz: "Lo concreto es que Venezuela no es una democracia"

El secretario de Estado sostuvo que Evo Morales "no cederá mientras sea candidato" presidencial.

El canciller Heraldo Muñoz se refirió al fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela para buscar una salida a la crisis, y sentenció que el Estado caribeño "no es una democracia".

En conversación con Reportajes de El Mercurio, el ministro de Relaciones Exteriores dijo creer "que es inútil el calificar a un país si es dictadura o no. Lo concreto es que (Venezuela) no es una democracia; no es una democracia como la conocemosm como está establecido en la Carta Democrática de las Américas".

"Al final son los propios venezolanos los que deben resolver su futuro, pero América Latina no puede quedarse indiferente frente a violaciones de derechos humanos y el deterioro de la democracia en un país", afirmó.

El jefe de la diplomacia chilena explicó de esta forma el rol crítico que tomó la Cancillería en torno a la administración Maduro, marcado a comienzos de febrero con su decisión de suspender su participación en el diálogo en República Dominicana, remarcando entonces la "necesidad de que se restaure el orden democrático constitucional y se atienda con urgencia la crisis social y humanitaria" del país.

"La situación se fue deteriorando"

Al respecto, Muñoz indicó al rotativo que Chile "contribuyó en la medida lo posible" al entendimiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, en las reuniones de Santo Domingo, sin embargo, "la situación se fue deteriorando. Ya era mala hace tiempo", apuntó.

"Más recientemente, la Asamblea Nacional, que había sido elegida democráticamente fue poco a poco dejada de lado por el Gobierno hasta ser desplazada. La situación empeoró. Y por eso se conformó el Grupo de Lima", subrayó.

Lea también: Maduro: "No iré al cambio de mando en Chile"

"Evo Morales no cederá mientras sea candidato"

El canciller Muñoz se refirió además a la demanda marítima boliviana, a pocas semanas del inicio de los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que tendrán lugar a partir del 19 de marzo, fase final que se extenderá hasta el 28 de ese mes

En la entrevista, reconoció que "hubiera preferido no responderle" a Evo Morales, "sin embargo, el nivel de hostilidad que ha caracterizado sus intervenciones nos ha obligado a reaccionar selectivamente".

"Creo que no le respondo hace varios meses", comentó, y sostuvo que "por supuesto" Morales "no cederá mientras sea candidato" presidencial.

"El Gobierno boliviano es incluso muy contradictorio. Por una parte, le pide a la Corte que dictamine que tenemos una obligación legal de negociar y, por la otra, hace todo lo posible por enturbiar cualquier clima hipotético de diálogo con una hostilidad permanente", reflexionó.