Diputado Walker y elecciones en Venezuela: "Es un proceso totalmente ilegítimo"

El diputado DC Matías Walker se sumó a los cuestionamientos a las elecciones presidenciales y de consejos estadales en Venezuela de este domingo, y aseguró que se trata de un proceso "totalmente ilegítimo".

Para el legislador, "no son elecciones un proceso donde la oposición no puede participar; (esto) porque sus principales líderes no pueden participar del proceso electoral o porque están suspendidos de sus derechos políticos o, derechamente, están privados de libertad. Por lo tanto, es un proceso totalmente ilegítimo".

En el mismo sentido, la jueza venezolana Zuleyma del Valle, quien se encuentra asilada en Chile desde octubre, acusó que "muchos de los que están dentro de Venezuela no pueden votar porque sencillamente se cambió de mesa o no se les dio la oportunidad de votar a todas las personas que están fuera del país".

En cualquier caso, "los candidatos que están no garantizan la libertad de Venezuela, (pues) son gente que siempre ha sido del régimen", mientras que "los que dicen ser opositores no inspiran ninguna confianza para el venezolano".

Jadue (PC): "El voto es inviolable"

Por su parte, desde el Partido Comunista de Chile respaldan los comicios debido a que, en otras razones políticas, el sistema electrónico de votación es "inviolable", según resaltaron militantes tras una inspección a la fábrica donde se elaboran los dispositivos, en el marco de su participación como observadores del proceso.

A quien le interese, comparto el detalle del dispositivo electoral en Venezuela. Es absolutamente inviolable y posee 18 auditorías en el proceso por parte de la ciudadanía y los partidos participantes. Sugiero leer las instrucciones para sopesar antes de hacer opinión infundada. pic.twitter.com/KMijpTfSiG — Daniel Jadue (@danieljadue) 19 de mayo de 2018

"Hemos tenido una oportunidad que valoro, que es conocer el dispositivo tecnológico, que, efectivamente, es inviolable", dijo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

"Llegas, pones tu huella, con la que la máquina se desbloquea para que puedas votar, y luego de votar la máquina te entrega un comprobante en papel con tu voto, y ése se deposita en una urna", explicó el jefe comunal.

Hoy, visitando la fábrica en donde se producen los dispositivos tecnológicos para la votación. #Venezueladecide pic.twitter.com/JMk6hRFPGF — Daniel Jadue (@danieljadue) 19 de mayo de 2018

La diputada del Partido Poder, Claudia Mix, también se encuentra en el país llanero como observadora de los sufragios, pese a la división que ha generado el proceso en el Frente Amplio.