Oposición calificó como "irresponsable" que Gobierno no envíe embajador a Venezuela

Luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, se abriera a la posibilidad de dejar Venezuela sin representación diplomática, la oposición reprochó tal escenario.

En entrevista con La Tercera, el canciller remarcó que en La Moneda "queremos ver qué pasa en estas mal llamadas elecciones, queremos ver cuál es la reacción de la comunidad internacional. Queremos ver cuál es la reacción del gobierno de Maduro (tras las elecciones), y allí veremos si corresponde o no corresponde enviar a un embajador".

La diputada comunista Carmen Hertz señaló que es irresponsable la conducta de la Cancillería respecto a la crisis económica, política y social que se vive en el país caribeño.

"En lugar de apoyar una solución política de esa crisis, que pasó por la mesa de trabajo que realizó el presidente de República Dominicana y el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero -a quien, imagino, no tildarán de chavista-, me parece irresponsable y están siendo, simplemente, peones a una política que es ajena a nosotros", reprendió la legisladora.

Dicha política, dijo, "es la política del gobierno de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump respecto a Venezuela, que es crear el escenario para una intervención militar, como lo han dicho sin tapujos y abiertamente funcionarios del Gobierno y líderes republicanos", acusó Hertz.

Jorge Pizarro (DC): "Venezuela merece tener un embajador de Chile"

Por su parte, para el senador Jorge Pizarro (Democracia Cristiana), "un país con la situación de Venezuela, merece tener un embajador de Chile para garantizar la posibilidad de acceder al apoyo que se tiene que dar a la gente que está sufrieron persecusión y una crisis tremenda".

"No me parece que sea adecuado dejar nuestra misión allá, cuando todos debemos que nuestro país se ha convertido en una especie de refugio para los perseguidos venezolanos", argumentó el parlamentario.

Decisión no puede pasar por una elección en particular, dicen en RD

Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, zanjó que "nuestra la decisión respecto de tener o no relaciones diplomáticas, tener o no un embajador en Venezuela, no puede pasar por los resultados de una elección en particular ni mucho menos por la reacción que tenga el Presidente de turno ante esa elección".

"Si a Piñera no le gusta Maduro, si al canciller Ampuero no le gusta Maduro, esa es una opinión política y uno la puede entender, pero que eso signifique que Chile retire a su embajador, que desproteja la posibilidad de apoyar al pueblo venezolano, que es la obligación que tenemos como país vecino, somos parte de una región", dijo.

Vidal recordó que "el pueblo venezolano, el gobierno venezolano, le prestó un tremendo apoyo a miles de compatriotas que tuvieron que alguna vez ir a refugiarse a Venezuela por la situación que se estaba ocurriendo en Chile".

El apoyo a la posibilidad

En la otra vereda, el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán indicó que "lo que corresponde por cautela diplomática, es esperar que el acto eleccionario se produzca, pero ciertamente acá no están dadas las condiciones".

"Lo más probable es que Chile tome una decisión dura en relación con la situación de su representación diplomática en Venezuela", prevé.

"Chile y Venezuela han sido pueblo hermanos, en los cuales se ha sostenido una larga relación diplomática, pero ciertamente Chile no puede valar una situación dramática que hoy día se está viviendo desde el punto de vista de las libertades publicas e individuales", apeló.