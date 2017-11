Opositor venezolano hospedado por Chile: "Creo en la desobediencia civil"

Voluntad Popular, el partido político de Leopoldo López, difundió en las últimas horas un video grabado por su militante Freddy Guevara, diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, electa democráticamente.

La publicación del registro se da en momentos en que Guevara permanece -en calidad de "huésped"- en la Embajada de Chile en Caracas, tras acusar "inminentes amenazas a su seguridad e integridad personal.

En el video el parlamentario niega las acusaciones en las que se le imputan delitos de "uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir, asociación e instigación pública al odio" por haber sido uno de los convocantes de las recientes protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, pero reivindica los llamados que realizó en dicho sentido.

"Como las fuerzas represivas fueron hasta mi casa a buscarme entendí que ésta no era una amenaza más. Por lo tanto, decidí grabar este video y pedirles a mis hermanos de Voluntad Popular que lo hicieran público el día que la fraudulenta (Asamblea) Constituyente decidiese dar un paso más", explica Guevara al inicio del registro.

"Esto no fue una sorpresa, lamentablemente: desde finales del año pasado Nicolás Maduro me ha amenazado de cárcel en los medios de comunicación", continúa el congresista, que es uno de los líderes de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD).

"Esos usurpadores del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General me acusan de delitos que no he cometido, pero motivados por unos hechos que yo reconozco: yo sí llamé a la protesta, sí llamé a la calle, y creo en la desobediencia civil, la convoqué y la volveré a convocar", declama Guevara.

"Asumieron el costo político de perseguir al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela porque están atemorizados ante lo que les viene. Ya abrimos los ojos y no vamos a participar en ningún proceso electoral más que no tenga condiciones", alega el legislador, que también advierte: "No importa lo que hagan quienes están hoy en día regodeándose con el poder. A final de cuentas, ellos se van a ir y nosotros nos vamos a quedar".

Gobierno exige "cese de acciones injerencistas"

En medio de este panorama, el Gobierno de Nicolás Maduro difundió ayer un comunicado en el que exigió el "cese inmediato de acciones injerencistas" por parte de países extranjeros, en abierta alusión a Chile.

En la nota -que compartió en su Twitter el canciller Jorge Arreaza- el régimen señala que "el Diputado Freddy Guevara dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa conforme al debido proceso".

Comunicado: Gobierno Bolivariano de Venezuela exige el cese inmediato de acciones injerencistas contra sus instituciones y Poderes Públicos pic.twitter.com/L07GItQeGc — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6 de noviembre de 2017

Luego, en el punto 6, "el Gobierno Bolivariano expresa (...) su enérgico repudio a los permanentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de gobiernos, organizaciones y personas que se arrogan -de manera insolente-una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones".

Cabe recordar que hace dos meses Freddy Guevara estuvo en Chile junto a la mamá de Leopoldo López y fue recibido en el Palacio de La Moneda por la Presidenta Michelle Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz.