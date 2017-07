Venezolanos en Chile: "La postura de Bachelet ha sido mezquina, falta contundencia"

En medio de las masivas manifestaciones para detener el proceso electoral de la Asamblea Constituyente impulsada por Nicolás Maduro, Enairo Urdaneta, coordinador en Chile de Venezolanos por el Mundo, aseguró que la posición de la Presidenta Bachelet ha sido "mezquina" y pidió al Gobierno de Chile una mayor contundencia en sus pronunciamientos.

El canciller Heraldo Muñoz instó el viernes al Gobierno venezolano, vía Twitter, a "concordar con la oposición una salida pacífica a crisis y evitar más violencia y represión", y afirmó que "es hora de una negociación creíble".

"He conversado con tres cancilleres latinoamericanos de este tema, y nuestra conclusión es que el domingo vamos a tener esa constituyente. Por lo tanto, hemos insistido en que creemos que no hay otra salida que una negociación creíble, no un dialogo para dilatar, sino que para llegar a acuerdos para restaurar el orden democrático quebrantado", añadió Muñoz en una entrevista con Emol.tv.

Frente a esto, Urdaneta pidió no hacer vista gorda ante la situación y aseguró que esperan más contundencia de parte de Chile.

"La postura de Chile (...) ha sido mezquina, porque se ha debido hablar con mayor contundencia ante las atrocidades que esta cometiendo este régimen. Esto no se trata de hacer dialogar a las partes, como es la postura de Bachelet", dijo el coordinador de Venezolanos por el Mundo a El Diario de Cooperativa.

"No se puede seguir llamando a un diálogo y hacer la vista gorda de lo que está pasando en Venezuela, con la cantidad de arrestos, de muertos, del uso de la fuerza y las acciones de los poderes públicos. Esperamos mayor contundencia en los pronunciamientos de la Presidenta", insistió.

"Otra traba para recuperar la democracia"

Para el coordinador de Venezolanos por el Mundo, si la Constituyente es aprobada el domingo, ésta no será reconocida por la comunidad internacional, por lo que "no pasaría a mayores".

"(Con la Constituyente) se consolida el proyecto de Maduro, pero no creemos que pase a mayores, porque, con 13 países en America que rechazan el proyecto, no lo van a reconocer, y desde un punto de vista formal no va a pasar a mayores", remarcó.

Sin embargo, "sí va a ser otro obstáculo, porque, en cierto modo, van a crear un gobierno paralelo que no le va a permitir a la Asamblea Nacional Constituyente ejercer sus funciones normales. Es una traba más para poder recuperar la democracia", añadió.

Para Urdaneta, la Constituyente consolidaría el proyecto de Maduro, pero éste no será reconocido internacionalmente. (Foto: EFE)

A pesar de esto, Urdaneta aseguró que la comunidad venezolana en Chile "sigue (el proceso) de cerca, siempre en constante preocupación y observación".

"De hecho, este domingo hay un acto en el Parque Araucano para rechazar esta situación que está pasando en Venezuela. Acá hay una comunidad, nos hemos unido más de 10 organizaciones par hacerle frente desde un solo ángulo a lo que está pasando", añadió.

Oposición espera contundencia internacional tras protestas

En tanto, desde Venezuela la oposición espera que los hechos ocurridos en las últimas protestas provoquen sanciones y reacciones contundentes por parte de la comunidad internacional frente a la "dictadura" de Maduro.

El diputado opositor Freddy Guevara aseguró que "nadie va a reconocer ese fraude, viene una presión tan fuerte como la que el pueblo ha hecho estos días".

"Nuestro sacrificio ayudó a que la comunidad internacional al fin actúe con contundencia y avance con compromisos para sancionar y enfrentar a la dictadura", dijo Guevara.

Frente a esto, el gobierno indicó que Venezuela es soberana, por lo que las opiniones internacionales sobre el proceso interno no son vinculantes. Se espera que este sábado la alianza opositora anuncie nuevas actividades para impedir que se lleve a cabo el proceso electoral de este domingo.