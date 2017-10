La Moneda realizará "acotada" celebración del Día de las Iglesias Evangélicas

El Gobierno realizará una "acotada" celebración del Día de las Iglesias Evangélicas este 31 de octubre en La Moneda, festividad que la propia Presidenta Michelle Bachelet instauró en 2008 y que desde entonces contaba con cerca de 300 invitados.

Sin embargo, este año el escenario será distinto. El martes se realizará un "saludo presidencial en La Moneda" a las 10:00 horas, según confirmó el capellán evangélico de La Moneda, Eduardo Cid, a Emol.

La relación del Gobierno con las iglesias evangélicas se tensionó luego de que durante el Te Deum realizado en la catedral, se criticara duramente a la Presidenta Michelle Bachelet.

La celebración, explicó Cid, tendrá "un programa bastante acotado, hay una oración, un coro que está invitado, una reseña de lo que es la reforma y la iglesia a nivel nacional, posteriormente viene el saludo presidencial y se termina con una bendición final".

"No sé si va a ser en el Patio de Los Cañones porque no son más de 70 personas. No es algo masivo como fue anteriormente. Antes llegaban 300, 400 personas, esta vez va a ser más acotado", agregó.

Cid descartó que esta decisión esté marcada por la polémica ocurrida durante el Te Deum. "Me imagino que es porque hay un sin número de actividades que tiene la Presidenta y ella quiere estar presente", aseguró.

El capellán dijo esperar que esta ceremonia sirva para bajar la tensión y aseguró que "la situación ya está mucho más tranquila".

"Solamente es de esperar que nuestra actitud como evangélicos sea como tal, que actuemos como evangélicos, de acuerdo a lo que se nos enseña y el Gobierno entienda que el mundo evangélico también es complejo, diverso, es plural", dijo Cid quien reconoció que "no voy a decir que está normal, pero por lo menos ya ha mejorado bastante el ánimo y la tensión que había al principio".

¿Quiénes están invitados?

Sobre los invitados Eduardo Cid señaló que esa información "la manejaba el gobierno" y que lo único que él tenía claro era que "estaba invitado a participar en la ceremonia", de la cual la principal oradora sería la Presidenta.

El director de comunicaciones del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas, Cristián Nieto, aseveró que desde La Moneda no les ha llegado ninguna invitación a la celebración.

"Una celebración de cumpleaños sin los cumpleañeros me parece un poco surrealista", agregó Nieto, quién además agregó que esperarán algún tipo de gesto desde el gobierno.

El presidente de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas, Emiliano Soto, confirmó que a ellos si les había llegado la invitación desde la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, invitación la cual estaría relacionada con la disculpa pública post Te Deum evangélico en septiembre.

