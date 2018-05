El ex Presidente Ricardo Lagos fue distinguido este jueves con el título doctor Honoris Causa in Law en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. "La entiendo como un reconocimiento para todos quienes participamos en el regreso de la democracia y que trabajamos en la construcción de un mejor país en la transición. Hoy tenemos otros desafíos, pero es el mismo sueño de un Chile más justo", expresó el ex Mandatario en su cuenta de Twitter.