Luisa Durán: "Cómo es posible que todo el mundo crea que puede ser Presidente"

La esposa del ex Presidente Ricardo Lagos, Luisa Durán, abordó la carrera presencial y se refirió a la gran cantidad de nombre que surgen como candidatos.

"Yo cuando veía a Ricardo tomando las decisiones que tomaba, la cantidad de cosas que había que hacer, era impresionante. Es muy fuerte, yo también me asombro y digo: ¡Cómo es posible que todo el mundo crea que puede ser Presidente. De hecho, es muy difícil!", aseguró Durán en conversación con la revista "Sábado" de El Mercurio.

En este contexto, reconoció que fue una de las que se opuso a que su esposo y ex Mandatario se aventurara nuevamente en una carrera presidencial.

"La gente se trata tan mal entre sí. Este maltrato me parece una cosa muy insoportable. Yo no quiero, y de verdad creo que nadie quiere, que maltraten a Ricardo, ni a la familia ni a mí. Yo no tengo ganas de eso", explicó.

Y comentó que "cuando Ricardo fue Presidente, podría haber críticas; las críticas están bien, eso es bueno. Pero ese maltrato, esos insultos, es algo bien intolerable. Entonces, si tú me preguntas a qué nos oponíamos todos, un poco era a eso. A no tener que estar otra vez en la mira, y a tener este bullying permanente".

Sobre cómo tomó la decisión el ex Presidente, Durán aseguró que "él corrió por la suya, pero es parte de cómo hemos estructurado nuestra vida de pareja. En 40 y tantos años juntos, cada uno ha tenido su espacio, y mucho respeto por las decisiones y las actividades de cada cual. Él fue decidiendo, y solo el día anterior a lanzar (la candidatura) lo conversamos entre todos, más que nada para darle el apoyo", puntualizó.