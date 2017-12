Ricardo Lagos por su rol en campaña de Guillier: "Nadie me pidió una colaboración en particular"

El ex Presidente Ricardo Lagos se defendió de las críticas respecto al rol que jugó en la candidatura de Alejandro Guillier de cara a la segunda vuelta, donde Sebastián Piñera fue electo para volver a La Moneda, asegurando que nadie le solicitó una "colaboración particular".

El ex Mandatario, que se bajó en abril de la carrera presidencial, participó que este jueves en una actividad en el Instituto Nacional, donde fue consultado respecto a si hace alguna autocrítica por su rol en la campaña del senador, reconociendo que "la única autocrítica es que yo hago las cosas que se me piden".

"Nadie me pidió una colaboración particular", aseveró.

Además, salió al paso de las críticas que recibió por parte del Partido Comunista tras visitar al Presidente electo, reprochándole el no haber mostrado un apoyo más decidido a Guillier durante su campaña.

"Tan pronto quedó claro cuál era el candidato de la Nueva Mayoría, que en la práctica la primaria fue la primera vuelta, a los minutos que quedó claro que Guillier pasaba a la segunda vuelta, inmediatamente hice ver mi punto de vista y ustedes lo conocen", dijo Lagos, recordando el video que difundió el 19 de noviembre entregando su apoyo al periodista.

El ex Mandatario explicó que "la visita a Sebastián Piñera fue consecuencia de su invitación. No era una visita protocolar, porque los ex Presidentes no cumplimos eso, pero sí era una visita en el sentido republicano. Un ex Presidente no puede negarse a concurrir si un Presidente le pide un consejo. Eso no quiere decir que aplaudo lo que va a hacer el Presidente o estoy en contra. Mi obligación es darle mi opinión franca y sincera para colaborar, porque él es el Presidente".

También fue consultado respecto a si los resultados de las elecciones marcan el fin de la Nueva Mayoría, respondiendo que "las dirigencias políticas están analizando aquello".

En el acto realizado en el Instituto Nacional se repusieron los cuadros de los ex Presidentes Lagos y Salvador Allende en el recinto, destruidos durante movilizaciones estudiantiles de 2013.