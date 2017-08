Aborto: Colegio Médico pide dejar atrás planes de salud cerrados con clínicas objetoras

Tras la decisión del Tribunal Constitucional de acoger la objeción de conciencia al dar luz verde al proyecto de aborto en tres causales, el Colegio Médico planteó que las isapres deben garantizar los traslados, agregando que hay que avanzar a dejar atrás planes de salud cerrados con clínicas que son objetoras.

La presidenta de la asociación gremial, Izkia Siches, declaró que "creo que aquí es parte del asegurador, tanto isapre como Fonasa, tienen que proveer de este servicio. Obviamente, si uno tiene un sistema de salud, ese debería ser más que atenderse en el sector público".

"Evidentemente, como sector público siempre vamos a estar llanos y abiertos a atender a las mujeres tanto de isapre como de Fonasa, pero comprendiendo los distintos sistemas de atención, lo evidente sería que su isapre pudiera derivar a un centro que pudiera brindar la prestación", aseveró.

Siches recalcó que "hay que avanzar hacia pensar que no pueden existir planes cerrados con este tipo de institución".

Mientras que uno de los principales defensores de la objeción de conciencia institucional, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dijo estar sorprendido con la postura del Colegio Médico.

"Creo que no tiene sentido esa postura. Me llama la atención que el Colegio Médico plantee algo así, porque todo plan de salud depende de que los prestadores tengan todas las prestaciones disponibles y si esas no están disponibles, hay traslado", declaró.

Gobierno aboga por "garantizar las prestaciones de salud"

Una vez que la sentencia sea firmada y despachada el próximo lunes 28 de agosto, estará disponible el detalle de las argumentaciones, votos particulares, disidencias, prevenciones y argumentaciones de los mismos, por lo tanto, aún no está claro si la objeción de conciencia será a nivel institucional o cuáles serán sus alcances.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, evitó pronunciarse sin tener el fallo por escrito, aunque insistió en que el Gobierno va a garantizar la cobertura.

"Efectivamente pueden haber varias fórmulas que no sabemos, entonces, en ese ámbito queremos esperarlo. Lo que sí podemos decir con mucha convicción también es que el Gobierno va a seguir trabajando porque, independiente de lo que se nos plantee, podamos garantizar las prestaciones de salud",

Añadió que "tenemos que hacerla convivir con esa atención integral que pueda acoger a las niñas, adolescentes y las mujeres".