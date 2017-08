Bachelet defendió despenalización del aborto: La sociedad chilena tiene la madurez necesaria

La Presidenta dijo que el fondo del proyecto es no dejar solas a las mujeres y que puedan tomar sus decisiones voluntariamente.

La Presidenta Michelle Bachelet defendió el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales que finalizó su tramitación en el Congreso este miércoles, restando aún su revisión por parte del Tribunal Constitucional (TC) debido a los recursos anunciados por Chile Vamos.

Durante una actividad del Injuv, la Mandataria aseguró que la sociedad chilena tiene la madurez suficiente para tener una ley como esta.

"Sabemos que han pasado muchos años y que la espera ha sido larga, pero hoy la sociedad chilena tiene la madurez necesaria para responder con una ley clara que apoya y no deja solas a las mujeres y les da la posibilidad de tomar sus decisiones voluntariamente, ese y no otro ha sido el espíritu de la propuesta responsable que el Gobierno y la mayoría del Congreso ha hecho a Chile y a sus mujeres", sostuvo.

Antes de estos dichos, la jefa de Estado se había referido a la iniciativa en su cuenta de Twitter al responder a una usuria de la red social, en la cual manifestó su esperanza de que el TC se manifieste positivamente al proyecto.

"Las tres causales tienen un amplio y transversal apoyo social. Confío que el Tribunal Constitucional acoja la voz de la mayoría", expresó la Mandataria en la red social.

Molestia en Chile Vamos

Estas palabras generaron molestia en Chile Vamos, desde donde acusaron intervencionismo, como lo sostuvo la presidenta UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

"Me parece francamente impresentable, la Presidenta Bachelet es Presidenta de Chile y por lo tanto ella no puede estarle pidiendo a instituciones republicanas como es el Tribunal Constitucional que no respeten la ley, que es el camino que está siguiendo Venezuela para el descalabro que hoy día tienen", dijo la senadora.

Los senadores de Chile Vamos ya presentaron en la víspera un requerimiento ante el TC en contra de la iniciativa y se espera que el lunes hagan lo propio los disputados opositores.

Desde el Partido Comunista habían planteado la inhabilitación de dos ministros del TC, pero aclararon que no presentarán un recurso aparte, aunque sí marcarán el punto cuando se debatan los argumentos de fondo, esto para evitar el retraso de la tramitación.