Carolina Goic: El problema no es el TC, es la Constitución que está detrás

La senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic, consideró como frustrante que el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales sea revisado en el Tribunal Constitucional (TC), luego que tras una larga discusión de dos años haya sido aprobado en el Congreso Nacional.

Para la abanderada presidencial de la Falange, el problema no es el tribunal en sí mismo, sino que la Constitución vigente, por lo que planteó la necesidad de una nueva Carta Fundamental.

"Es frustrante cuando se hace una discusión larga, como con la despenalización del aborto, estuvimos más de dos años con un debate, que me tocó encabezarlo, que fue de muy alto nivel, pero se expresó la voluntad democrática del Parlamento, entonces que esto sea algo que se tuerce en el TC creo que no es bueno, como nos pasó en el caso de la reforma laboral o en el caso de la gratuidad, pues no hay que olvidar que la derecha recurrió al TC para echar abajo la gratuidad", dijo la senadora.

"El problema no es el TC, el problema es la Constitución que está detrás, que es una Constitución que un sector defiende como propia, pero que sabemos que tiene hoy día marcos que son estrechos para lo que queremos hacer y por eso es tan importante tener una nueva Constitución", añadió.

Además, descartó estar a favor de la eliminación del Tribunal y llamó a los ministros a revisar la despenalización del aborto con independencia y autonomía.

"No soy de las candidatas partidarias de eliminar el TC, existen TC con distintos nombres en la mayoría de los países y está bien porque garantiza que está dentro del marco que hemos construido juntos, eso es nuestra Constitución", aseveró.

"Pero si algo pudiera decirle a quienes van a revisar la despenalización del aborto, es que primero lo hagan con independencia y autonomía, creo que ahí hay temas que revisar respecto a los nombramientos que hacen que a veces estén más sesgados para un lado o para otro políticamente", concluyó.

Este martes el TC tiene en tabla la revisión del requerimiento de los senadores de Chile Vamos en torno a la despenalización del aborto.