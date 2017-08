Chile Vamos recurrió al TC contra la despenalización del aborto antes de su despacho

Representantes de Chile Vamos ingresaron este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento para impugnar el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, el que todavía no ha sido despachado por el Congreso.

Los senadores Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Francisco Chahuán (RN) llegaron esta mañana al TC para presentar este requerimiento a nombre de sus pares de Chile Vamos.

"Esperamos que la presión, que no nos cabe la menor duda, que se va a ejercer sobre este tribunal para que falle a favor de la posición que hoy día tiene la izquierda no cause efecto, y que la discusión que se dé sea eminentemente jurídica", dijo la presidenta de la UDI.

"La decisión del TC en este proyecto va a dibujar la sociedad que vamos a construir hacia el futuro", añadió la parlamentaria.

En tanto, el senador Chahuán dijo que "se nos ha señalado que el próximo martes se debiera resolver la admisibilidad de este requerimientoa partir del cual va a haber un plazo hasta el día viernes para que las organizaciones y las personas que quieran ser escuchadas puedan serlo por parte del TC".

"Lo más probable que el lunes 14 se produzcan las primeras audiencias públicas", añadió el legislador de RN.

Este miércoles por la mañana la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa, mientras que en la tarde se espera que finalmente el Senado despache el proyecto, quedando listo para su promulgación, aunque antes de eso, la iniciativa pasará por el TC.

Vallejo se desmarcó del Gobierno

En tanto, la diputada Camila Vallejo (PC) marcó diferencias con el Gobierno que desestimó la intención de la bancada comunista de inhabilitar a una integrante del TC, Marisol Peña, por opiniones que dio contra la interrupción del embarazo en la discusión por la píldora del día después en 2008.

"Es obvio que una cosa es el Gobierno y otra cosa es el Parlamento y los parlamentarios, yo sé que son acciones distintas, no podemos comprometer y obligar al Gobierno a tomar las mismas medidas que tomamos los parlamentarios, pero nos parece importante que tanto el TC como la opinión pública sepa que hay juicio previo por parte de la ministra y posiblemente también del ministro Letelier", dijo.