CIDH analizó la penalización del aborto en Chile con inédita audiencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este miércoles el análisis de la "demora" del proyecto de despenalización del aborto en tres causales, derivada de los reclamos de la Corporación de Derechos Sexuales y Reproductivos Miles, junto a otras organizaciones de los derechos reproductivos.

En la audiencia realizada en Buenos Aires, una de las expositoras fue Paola Valenzuela, quien relató lo ocurrido con su embarazo con inviabilidad fetal.

"Cuando llegué al hospital me preguntaron, ¿por qué esperó tanto? Mi hijo iba casi naciendo, fue un parto normal, luego me hicieron un legrado. Me preguntaron si quería verlo y yo dije '¿puedo ver solo sus pies y tapar su cuerpo?, me dijeron 'claro que sí'", recordó.

"Luego, cuando ya me había recuperado me preguntaron ¿quiere dejarlo acá o quisiera llevarlo? Respondí que sí, que quisiera llevarlo", continuó la mujer.

"Me dieron el alta el mismo día y en la mañana siguiente llevé a mi hijo al cementerio. Después de todo lo que pasé, para el Estado chileno mi hijo era solo un NN, para mí lo era todo", aseveró.

Finalmente, Valenzuela manifestó que "si yo estoy aquí contando mi historia es para que ninguna mujer junto a su familia pase por este dolor, las cosas deben cambiar en mi país".

La audiencia de este miércoles se centró en tres temas: "Situación de los derechos humanos de las personas trans", "Situación de los derechos sexuales y reproductivos" y "Sistema nacional de protección de la niñez".