Corte acogió recurso y suspendió prestaciones de aborto en clínica osornina

La Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección presentado por la Clínica Alemana de Osorno en contra del Ministerio de Salud, donde se consideraba que se vulneraban sus derechos fundamentales en la objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales.

Según confirmó El Mercurio, con esta decisión el recinto quedó exceptuado de cumplir con la norma hasta que se resuelva el fondo de su acción judicial, siendo la primera institución del país en que se toma esta medida.

Sin embargo, se trata de la segunda institución que presenta una acción judicial con cuestionamientos a esta ley, luego que el 8 de febrero la Universidad Católica iniciara un proceso contra el Minsal, que fue denegado finalmente.

La acción judicial presentada en Osorno se debe a que la clínica fue impulsada por la Iglesia Evangélica Luterana, con lineamientos "estrechamente ligados a los valores cristianos, los cuales se contraponen enérgicamente a la idea del aborto".

Además, la institucion y el Minsal tienen un convenio con el Hospital Base de Osorno para el uso de ciertos pabellones de la clínica en prestaciones del hospital, como las ginecológicas y obstétricas, razón por la que no pueden declararse como objetores de conciencia.

Minsal recava antecedentes para responder

Conocida la noticia, la ministra de Salud, Carmen Castillo, indicó que "nosotros tenemos otra etapa, que en este momento significa responder a esta orden de no innovar y por lo tanto estamos elaborando un documento de respuesta que tiene similitud también con situaciones que se han planteado anteriormente con otras instituciones.

La titular reconoció que esto "era algo esperable, (pues) nosotros sabemos que existe mucha inquietud. Nadie está en contra de la objeción individual e institucional tal como lo estableció la ley, por lo tanto, tendremos que continuar dando respuesta de acuerdo a esas exigencias".

Colegio Médico:

Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, sostuvo que esto no debiese entorpecer la realización de abortos en tres causales en la Región de Los Lagos.

"Cuando se toma la opción de no innovar lo que hace es que no funciona el protocolo de objeción de consciencia. ¿Cuál era el problema del protocolo de objeción de consciencia mas relevante? Cuando existen convenios con el Estado y hay beneficiarias públicas que tienen prestaciones ya amarradas, y en esos centros no se va a hacer" el procedimiento, explicó.

"Las clínicas privadas que no tienen este convenio obviamente tienen toda la libertad para poder ser instituciones objetoras", remarcó la facultativa.