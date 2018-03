Ex ministros "en alerta" por cambios a reglamento de ley de aborto en tres causales

Un grupo de ex ministros del gobierno de Michelle Bachelet criticaron al Ejecutivo por la decisión de modificar el reglamento de la ley de aborto en tres causales.

En una actividad realizada en la municipalidad de Independencia, la ex vocera de Gobierno, Paula Narváez; la ex ministra de Salud, Carmen Castillo ; el ex ministro de Segpres, Gabriel de la Fuente, y la ex ministra del Sernameg, Claudia Pascual, lamentaron la decisión tomada por el gobierno de Sebastián Piñera.

Los ex ministros manifestaron su molestia por los cambios en el protocolo y aclararon que están "en alerta" debido al "doble discurso" del Ejecutivo, ya que llama a negociar pero la negociación tiene "letra chica".

Cabe recordar que entre las modificaciones ingresadas durante la última semana, se determinó que las instituciones objetoras de conciencia podrán seguir recibiendo aportes del Estado.

En paralelo, diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista presentaron un requerimiento a Contraloría, pidiendo a la entidad pronunciarse por la decisión del Gobierno.

Experta apunta a "retroexcavadora"

Lidia Casas, directora del centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, planteó que esta decisión "va en contra del espíritu de la ley (...) si hablamos del espíritu de la ley, tenemos que quedarnos con lo que dijo el Tribunal".

"Dicen que no es retroexcavadora, en esto es totalmente retroexcavadora, porque significa retroceder respecto de aquellas prestaciones que la ley aseguraba a las mujeres y por vía indirecta lo que hace es no asegurar prestaciones", añadió.