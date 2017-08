Gobierno dice estar "preparado para defender" el proyecto de aborto en el TC

El Gobierno aseguró estar "preparado para defender" ante el Tribunal Constitucional el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que la semana pasada -después de dos años y medio- culminó su tramitación en el Congreso.

La ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Claudia Pascual, afirmó que la decisión de la derecha de concurrir al TC era "parte de lo previsible".

"Es algo que, indudablemente, pensábamos que iba a ser así, pero hemos estado preparándonos para este escenario y, por lo tanto, como Gobierno defenderemos nuestro proyecto en el Tribunal", dijo Pascual.

En la misma línea, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, afirmó que en las tres causales previstas por la ley -inviabilidad fetal, riesgo de vida para la madre y violación- "hay que proteger y garantizar la vida y la decisión de las mujeres".

"Eso va en la línea de las recomendaciones que el sistema internacional le ha hecho a Chile y es absolutamente compatible con los estándares de derechos humanos en la materia", afirmó la ex directora del INDH.

Senadores y diputados de Chile Vamos en el TC

El Pleno del TC resolvió esta mañana acoger a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos. A ello se sumó, esta tarde, un segundo recurso impulsado por diputados de derecha, que fue ingresado por los UDI Claudia Nogueira y Jaime Bellolio.

Este segundo documento consta de 151 páginas y fue suscrito por 36 diputados de oposición. Dentro de su argumentación figuran tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, pero su aspecto más polémico es el uso de argumentos contenidos en el Informe Retting, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación convocada por Patricio Aylwin tras el fin de la dictadura.

"La base fundamental de nuestro requerimiento es que quien está en el vientre materno es una persona y, por tanto, es sujeto de derechos. Eso mismo se ha reconocido en el Informe Rettig, donde se ponen casos de varias mujeres a quienes les fueron violados sus derechos humanos y, al estar embarazadas, se dice que se violaban los derechos de dos personas: a la mujer y al que estaba por nacer", explicó Jaime Bellolio.

En dicho informe "se reconoce que quien estaba por nacer tenía derechos esenciales que debían ser protegidos", remarcó el parlamentario gremialista.

Diputados de Chile Vamos llegan ahora al Tribunal para presentar requerimiento propia por aborto. @Cooperativa pic.twitter.com/iMcbZmfeay — Valentina Godoy (@valegodoyb) 8 de agosto de 2017

En conversación con Cooperativa el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, mostró dudas en torno a la conveniencia de apelar a dicho texto.

"Es un argumento de alto vuelo, de alto calibre. Yo soy abogado también... No sé si lo hubiera utilizado, pero hay que entenderlo en la lógica jurídica y de la defensa, donde los abogados esgrimen diferentes argumentaciones para poder justificar sus posturas", comentó Monckeberg.

"En el caso mío, si me hubiese tocado utilizarlo, quizás no lo hubiese hecho; pero, finalmente, lo importante es que el Tribunal Constitucional resuelva y resuelva pronto, que esto no se alargue mucho", agregó el timonel RN en Lo Que Queda del Día.

Cristián Monckeberg dijo que él "quizás no hubiese hecho" la alusión al informe Rettig para oponerse al aborto en el TC. (Foto: ATON)

La tramitación de los requerimientos

La admisibilidad del requerimiento de los senadores de Chile Vamos se aprobó con los votos en contra de tres ministros del TC: Juan José Romero, José Ignacio Vásquez y Marisol Peña; esta última es una de las que el Partido Comunista quería inhabilitar para el caso.

Ellos no votaron en contra de la admisibilidad, sino en contra de que fuera revisada hoy, como finalmente se realizó, pues pretendían postergar la decisión debido al ingreso del segundo requerimiento, de los diputados. Lo más probable es que la admisibilidad de este último sea revisada en la sesión del día jueves; mismo día en que se elige al nuevo presidente del TC, aunque el proyecto de todos modos se zanjaría bajo la actual presidencia, de Carlos Carmona.

[Documentos] Descarga los requerimientos presentados por los diputados y senadores de Chile Vamos contra el aborto: https://t.co/O9c7wB013U pic.twitter.com/21UIonLAfw — Cooperativa (@Cooperativa) 9 de agosto de 2017

Si se "acumulan" ambos requerimientos -como explicó el secretario de TC, Rodrigo Pica- van a regir los plazos del primero, el de los senadores, que empezaron a correr desde hoy, en que fue declarado admisible.

De este modo, hay un plazo de 10 días para resolver y, si es necesario, se puede dictar una prórroga de otros 10 días. Así, el plazo máximo para que haya una resolución es el 28 de agosto, mismo día en que asume Iván Aróstica, cercano a la derecha, pero el acuerdo del pleno va a estar tomado con antelación.

El estado de la tramitación de los dos requerimientos se puede seguir en el sitio web del TC mediante los roles 3729 – 17 (senadores) y 3751 (diputados).

La candidata presidencial de la DC replicó a la mirada "castigadora" del cardenal Jorge Medina. (Foto: ATON)

Carolina Goic responde al cardenal Medina

El debate sobre el aborto estuvo cruzado, durante esta jornada, por una dura carta enviada a El Mercurio por el cardenal Jorge Medina en contra de la presidenta y candidata presidencial de la DC, Carolina Goic.

La misiva fue desacreditada, en diálogo con Cooperativa, por el sacerdota jesuita Felipe Berríos, como parte de "la típica pastoral del terror", palabras que luego fueron recogidas por la senadora.

"Yo me siento mucho más cercana a la iglesia del padre Berríos, a esa iglesia que está con los pobres, que está en terreno, que se la juega con los más humildes, a la iglesia de la compasión y no a la Iglesia castigadora", señaló Goic.

"En esa carta (de Medina) yo no veo a esa Iglesia, que yo espero que esté presente, sobre todo ante los desafíos de los más humildes, los más sencillos en nuestro país. Yo soy contraria al aborto, pero si aprobé las tres causales es justamente desde la compasión, desde el entender y ponerse en el lado de la mujer en vez de castigarla con penas de cárcel", remató la candidata presidencial.