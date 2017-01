Gobierno valoró aprobación y remarcó: "Este proyecto no es el aborto libre"

Como un triunfo recibió el Gobierno la aprobación de la idea de legislar la despenalización del aborto en tres causales en la Sala del Senado durante la tarde de este miércoles.

Para el Ejecutivo esta victoria es una gran oportunidad para seguir avanzando en esta legislación que ha debido esperar más de 25 años.

"El día de hoy se abre una oportunidad para seguir tramitando este proyecto que se ha esperado 26 años para poder con este debate. Este es un proyecto que no obliga a ninguna mujer, a ninguna niña, a ninguna adolescente a tomar una determinación y una decisión específica", dijo la ministra de la Mujer, Claudia Pascual.

"Lo que hacer precisamente es poder ampliar las alternativas, este proyecto no es el aborto libre, es un proyecto que está en clara sintonía con los respaldos que hacen los estudios de opinión que se han hecho durante estos últimos dos años, que dicen que el 70 por ciento apoya esta tres causales", añadió la secretaria de Estado.

El proyecto fue visado con 20 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, con el rechazo de los senadores de Chile Vamos y la aprobación de la mayor parte de la Nueva Mayoría, además de la senadora Lily Pérez.

DC sin acuerdo interno

No obstante, la Democracia Cristiana no logró consensuar una postura común, ya que hubo votos a favor, en contra y las dos abstenciones.

El voto en contra fue del senador Patricio Walker, quien entregó sus argumentos para desestimar la iniciativa.

"¿Es legítima la acción médica para salvar la vida de la madre? Sí. Segunda causal ¿dónde ponemos el límite? Si el niño va a vivir segundos, minutos, horas, años, no me siento con el derecho moral de definir aquello. Respecto a la tercera causal, a la mujer violada hay que acompañarla, por lo tanto creo que la solución no es el aborto. Siguiendo los principios del Congreso Ideológico de mi partido voy a votar en contra de la idea de legislar de este proyecto", manifestó.

En tanto, la presidenta de la DC, Carolina Goic, manifestó que "mi votación es a favor de la idea de legislar porque estoy convencida como mujer, como madre, pero también como asistente social, que las mujeres de nuestro país hoy día tienen la madurez suficiente para tomar una decisión en conciencia en estas tres causales, a partir de sus creencias, y nosotros estamos llamados a legislar para todas ellas".

Mientras, el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, fustigó a la derecha por una serie de rechazos históricos a proyectos emblemáticos.

"Se opusieron al divorcio en su oportunidad, se opusieron a la píldora del día después, se opusieron a la distribución del condón, se opusieron en su minuto a eliminar la diferencia con los hijos ilegítimos. Acá hay un proceso de cambio en Chile que ha sido paulatino y me alegro que al final hemos logrado avanzar", enfatizó el senador del PPD.

UDI: No estamos en el lado equivocado

A su turno, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, desestimó que su partido se esté quedando en el lugar equivocado de la historia.

"Este es un tema de convicciones. Cuando el derecho a la vida se relativiza y se le ponen condiciones como el hecho de tener que estar sano, o el hecho de haber sido concebido en determinadas condiciones, todo el resto se relativiza. No creemos que sea el lado equivocado de la historia", sostuvo la legisladora.

Ahora, el proyecto debe volver a las comisiones de Salud y Constitución para su análisis en particular y se debe definir si trabajarán unidas o no.

Además, el Senado definió esta tarde plazo hasta el 30 de marzo para presentar indicaciones.

De hecho el senador de RN, Francisco Chahuán, anunció 30 indicaciones al proyecto, por lo que el debate se proyecta intenso para el análisis en particular.