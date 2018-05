Ministro Santelices tras dictamen de la Contraloría: No he pensado en renunciar

El ministro de Salud, Emilio Santelices, confirmó que prepararán un nuevo reglamento luego de que la Contraloría rechazara el protocolo que lanzó el secretario de Estado sobre la objeción de conciencia en el proyecto de aborto en tres causales.

El titular de Salud manifestó que "a partir de lo que nos ha instruido la Contraloría, el equipo jurídico está trabajando para resolver todas aquellas materias que ellos han considerado necesario modificar a objeto de dar cumplimiento con el mandato de la ley".

En esa línea, afirmó que el "eje central de este Ministerio, en esta materia y en todas las materias, es velar porque la población tenga la mejor atención" por eso el Minsal, agregó, "está buscando la mejor forma de resguardar sus derechos y, a través de esto, tener una atención de salud digna y oportuna".

Al ser consultado por si ha pensado en renunciar, Santelices remarcó que no y enfatizó -tras las críticas del Frente Amplio- que "los ministros obedecemos a un mandato y a la confianza del Presidente de la República y no se ciñen por lo que pueden pensar minorías".

Sobre si hubo un error en no haber consultado al Presidente Piñera por este protocolo, Santelices sostuvo que "a la luz de lo que señala el contralos, efectivamente nos damos cuenta de que ambos protocolos -de Santelices y de la ex ministra Carmen Castillo- debieran haber estado sujetos a una consulta a ello y en ese sentido, sin duda, que estamos recogiendo esa lección y me imagino que de la misma manera lo habría hecho la anterior administración".

Según explicó el secretario de Estado, "del dictamen se entiende, en primer lugar, que ambos protocolos habían sobrepasado sus atribuciones y muchas de sus materias eran objeto de reglamento y, por lo tanto, ambos protocolos a decir del dictamen de la Contralorían han quedado invalidado".

Santelices detalló que con la resolución de la Contraloría hoy se debe bajar el protocolo que permitía a las clínicas, que recibían aportes estatales, a ser objetoras de conciencia por las causales de aborto.

"Nosotros vamos a avanzar en buscar la interpretación adecuada a objeto de que podamos darle solución en la práctica para que todas las personas puedan atenderse", sostuvo el ministrio quien planteó que "el nuevo protocolo estará en los primeros días de la próxima semana".

Finalmente, sobre si cometió un error, Santelices manifestó que "siempre hemos actuado bajo la mejor intención".

"El Presidente, si lo estima, podría acudir al TC"

Desde La Moneda hay respaldo al titular de Salud, que se espera se refleje a las 13:00 horas de este jueves cuando el Presidente Sebastián Piñera presente su comisión de salud.

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, dio cuenta que el protocolo aún podría llegar al TC.

"No es opinión de uno, está en la Constitución que todo decreto representado por la Contraloría General de la República, siempre cuando sea objetado por vicios de inconstitucionalidad, el Jefe de Estado, si lo estima el caso, podría dentro del plazo de 10 días acudir al TC. Es el Presidente de la República el que está legitimado para esos efectos", manifestó.

Añadió que "sólo una vez tomado razón dentro del plazo de 30 días, si es que es tomado razón, sea porque el contralor lo tomó razón, sea porque el TC lo obligó a tomar razón, podrían los parlamentarios a posteriori".

Cabe recordar que desde el Gobierno expresaron que acatarán el dictamen de Contraloría y presentarán "a la brevedad" un nuevo reglamento que regule la objeción de conciencia en la ley.

Hospital Parroquial de San Bernardo no descarta pedir reposición

En tanto, desde el Hospital Parroquial de San Bernardo, uno de los recintos que se había declarado objetor a nivel institucional y que tiene convenios con el Estado, dijeron que hay errores de Contraloría y que se encuentran estudiando las alternativas, sin descartar pedir la reposición.

El obispo de San Bernardo y patrono del recinto de salud, Juan Ignacio González, dijo que "hay muchos pequeños errores en el dictamen de la Contraloría, porque ahora la misma Contraloría establece condiciones diciendo que el Ministerio no puede poner condiciones".

"Un hospital que es de la Iglesia no puede verse obligado a hacer una cosa que va contra sus principios. Están recién los abogados, los más sabios, tratando de descubrir qué es lo que se debe hacer y una posibilidad es una reposición, o sea, que el mismo contralor reconsidere su postura a la luz de los nuevos antecedentes", aseveró.