Región de Aysén: Brote "explosivo" de virus sincicial se desató en jardines infantiles

El director del Servicio de Salud de Aysén, Joel Arriagada, detalló en Cooperativa las características del "explosivo" brote de virus sincicial que se registró en la ciudad de Coyhaique, y que llevó al Minsal a declarar alerta sanitaria en la región.

Arriagada explicó a El Diario de Cooperativa que, en números generales, la cantidad de consultas de urgencia no ha aumentado: "No hemos visto lo que se ve en Santiago, con los sistemas de salud llenos, (...) no hay atochamiento en la urgencia, pero sí hemos tenido casos graves en niños menores de un año y, específicamente, en jardines infantiles".

"En uno de ellos hay más de 200 niños, en otro hay otros 200; son alrededor de 500 niños de jardines infantiles que fueron contaminados, donde hubo un brote, y hubo niños que pasaron rápidamente de ser cuadros respiratorios leves a cuadros respiratorios graves. Por eso se ha provocado esta alerta tan explosiva", explicó el funcionario.

"El virus vive con nosotros"

"La población debe saber que todos los niños antes de los dos años se contagian con el virus. Por lo tanto, el virus vive con nosotros. Todos nuestros niños se van a contagiar, pero algunos de ellos hacen cuadros respiratorios leves, otros moderados y, algunos, graves: sólo un 3 por ciento se hospitaliza. Lo que ocurrió acá es que fue en un periodo muy corto: en un jardín hubo un brote y eso produjo rápidamente esta demanda", remarcó.

A consecuencia de esto "llegamos a tener en un momento a cinco niños hospitalizados en la UCI, que es algo infrecuente en todos los años anteriores, y hemos enviado ya a 10 niños fuera de la región (...) La UCI (del Hospital de Coyhaique) nos habría permitido tratar a tres o cuatro niños, hasta cinco, pero (...) la noche del viernes al sábado se hospitalizaron cuatro niños y cambió totalmente el panorama, porque podía darse que al día siguiente hubiese cinco casos más, (aunque) que no se produjo", comentó.

Llamado a consultar "precozmente"

Joel Arriagada indicó que "el gran brote está en Coyhaique", pero se está "vigilando a toda la región, porque suponemos que se puede extender".

Merced a la alerta sanitaria, no obstante, ya se reforzaron los equipos en la atención primaria, "privilegiando los consultorios", indicó.

"Nosotros les decimos a los papás y a las mamás que consulten precozmente, para diagnosticar e iniciar el tratamiento precozmente", finalizó el director.