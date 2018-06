Ley de Etiquetado: Multas en nueva etapa llegan hasta 46 millones de pesos

Este miércoles entró en vigencia la segunda etapa de la Ley de Etiquetado de Alimentos, que establece multas de hasta 46 millones de pesos para las industrias y comercios que la incumplan.

La nueva fase de la normativa de los sellos en los alimentos altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y/o sodio dispone además que los kioscos de los colegios podrían ser clausurados ante incumplimientos.

Pese a que persisten las críticas desde la industria, en la primera fase de esta legislación -que se extendió por dos años-, cerca de un 20 por ciento de los alimentos que debían tener sellos fueron modificados para evitarlos.

Ya está en vigencia la segunda etapa de la #LeyDeEtiquetado. Estos son los nuevos límites de contenido de energía, sodio, azúcares totales y grasas saturadas en alimentos líquidos y sólidos. #ChileLoHacemosTodos pic.twitter.com/nXwc1D5q8D — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) 27 de junio de 2018

Esta segunda etapa endurece su reglamento exigiendo un límite de 550 milígramos de sodio por 100 gramos de producto, mientras que los azúcares no podrán sobrepasar los 15 gramos, el límite de calorías no podrá superar los 300 gramos y en el caso de las grasas saturadas no se podrán exceder los cinco gramos.

Hacia "una sociedad más saludable"

Sobre la posibilidad de incluir a los alimentos procesados en esta legislación, el ministro de Salud, Emilio Santelices, afirmó que "todo lo que sea tener alimentos más saludables para la población y que apunten en esta línea nosotros lo vamos a acoger, hoy día estamos concentrados en la implementación de esta segunda etapa".

Hoy entra en vigencia la segunda etapa de la #LeyDeEtiquetado. Hago un llamado a elegir una alimentación más saludable, a elegir vivir más sano. En conjunto con parlamentarios, y junto a todos los actores relevantes, seguiremos avanzando hacia una sociedad que coma más sano! pic.twitter.com/NF2n2Zlmu1 — Emilio Santelices C. (@ESantelicesC) 27 de junio de 2018

"Esperamos también todo tipo de iniciativa para poder seguir empujando este carro de poder tener una sociedad más saludable, de toda forma que si nosotros encontráramos evidencia científica que avala la necesidad de profundizar, sin duda la vamos a acoger y la vamos a hacer política pública también", añadió el secretario de Estado.

Las fiscalizaciones estarán a cargo de funcionarios de las Seremis de Salud de cada región.