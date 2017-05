Colegio Médico: Más de 600 niños han muerto estando en listas de espera AUGE

El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, lamentó en Cooperativa que la explicación del Gobierno sobre el fallecimiento de más de 11 mil pacientes en lista desde espera AUGE entre 2005 y 2017 no tomara debida cuenta de los casos de menores de edad que se encuentran en dicho grupo.

Ayer la ministra Carmen Castillo dijo ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados señaló que los fallecimientos correspondían a "población de riesgo", es decir, personas mayores que tenían enfermedades graves, por lo que no se podía establecer una "relación causa-efecto" entre su presencia en las listas de espera y sus decesos.

A juicio de Enrique Paris, en esta materia "es difícil establecer la relación, pero no imposible".

"Yo creo que lo que hay que hacer para evitar que esto siga repitiéndose -porque obviamente que es muy lamentable- es buscar las causas que causaron la muerte, lo que puede haber detrás, porque puede haber una enfermedad muy grave", comentó en El Diario de Cooperativa.

"Sin embargo, no todos los pacientes son adultos, como se dijo en la Comisión. Desgraciadamente hay bastantes niños, más de 600 niños menores de 14 años que también fallecieron. Ahí no se cumple esto de que era gente que iba a fallecer de todas maneras, porque ellos dieron como promedio de edad sobre 70 años, pero no es así exactamente", alertó el dirigente.

Según el líder gremial, "lo tenemos que discutir como Estado, no echarle la culpa a uno u otro Gobierno (...) es que el sistema de salud pública recibe muy poco dinero, recibe solamente el 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto y este sistema tiene que atender o están inscritos en él 80 por ciento de la población", resaltó.

Rechazo a paros

Enrique Paris también explicitó su rechazo a las paralizaciones del sector salud en el contexto del escenario descrito.

"Viña del Mar-Quillota tuvo paro el 2014, 2015 y 2016: 50 días de paro, 20 y tantos días de paro y ahora llevan 40 días de paro. Cuando hubo paro de la Confusam se produjeron más de 50 mil retrasos en atenciones y lo dice el informe también, entonces creo que tenemos que reflexionar como país e introducir conciencia de que en salud no podemos hacer paros", señaló.

"Hay que pensar cuanto ha sufrido esta gente, las familias de estos mismos niños que han muerto. Durante mi presidencia de seis años no hemos hecho nunca un paro. Yo me he opuesto a los paros y he puesto mi cargo a disposición en el Consejo General cuando se ha querido plantear esto, porque justamente el paro en salud es antiético", manifestó el dirigente.

Concesiones: "No podemos cerrarnos"

En relación con el debate respecto a las concesiones hospitalarias, Paris aseveró que, "como dice el Presidente Lagos, 'cuando no hay dinero suficiente, se puede acudir a la colaboración público-privada'. Aquí lo que falló es probablemente el tipo de contrato que se hizo con las empresas y eso se puede mejorar, se puede controlar".

"El costo promedio de metro cuadrado de construcción está parejo, entre los 60 y 70 UF por metro cuadrado, tanto para el sistema concesionado como para el sistema con fondos propios, entonces yo creo que hay que abrir la mente, hacer buenos contratos, impedir que las empresas lucren y que abusen del Estado, pero no podemos cerrarnos a que, si hay la posibilidad de construir más rápido, hay que hacerlo", continuó.

"La senadora Goic dijo ayer una cosa muy dura: de los 20 hospitales, se han construido cinco y queda menos de un año de Gobierno. Entonces, eso tiene que hacernos reflexionar", concluyó.