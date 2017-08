Colegio Médico: Enfermedades no pueden ser argumento para Ley de Migración

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, afirmó que el tema de las enfermedades contagiosas "no puede ser argumento" para intentar motivar una Ley de Inmigración al comentar en Cooperativa el aumento de casos de VIH, lepra y hepatitis A.

"Me parece un poco irresponsable, yo espero mucho más de los parlamentarios, independiente del sector que vengan. O sea, intentar motivar con esto una Ley de Inmigración me parece no ha lugar. Hay otros temas, el de las enfermedades infecciosas no puede ser argumento", sostuvo en conversación con Lo Que Queda del Día.

Ante el aumento de casos de VIH, Siches manifestó que es "muy preocupante, evidentemente", porque "al parecer, ha disminuido la sensación de riesgo de la población. (...) Al parecer, acá hay que reforzar los esfuerzos tanto en diagnósticos, en prevención, en promoción, en tratamiento y en algunas nuevas iniciativas que existen en el mundo".

"Nuestra idea como Colegio es poder contribuir, ya se han recibido bastantes críticas de distintos sectores, a las propuestas, dar un debate serio, enfrentarlo con altura de miras, porque es un desafío que también nos involucra como médicos", añadió.

Educación sexual

Según Izkia Siches, "tenemos que enfrentar el tema de la sexualidad y hay formas y hay evidencia de educación que finalmente termina también teniendo conductas sexuales mucho más de protección, postergando, por ejemplo, el inicio de las actividades sexuales, sin una mirada punitiva sino de transparentar de que la sexualidad es una cosa normal".

La dirigenta apuntó que "estas son educaciones que tienen que estar en los colegios, establecidas por curriculum. Hoy que estamos repensando el tema educacional es una oportunidad súper importante para poder aprovechar estas instancias en que tenemos a los jóvenes ahí para que tengan una educación formal".

"Culpar sólo al Ministerio o sólo al Gobierno es también lavarse un poco las manos. Hay sectores políticos conservadores, algunos que no se han dado cuenta que la gente sigue teniendo sexo, que hoy también tienen que reconocer que no transparentar esta discusión no colabora para nada, no nos permite tomar las medidas", resaltó.

Sorprendida por cobertura mediática de casos de lepra

La presidenta del Colegio Médico también dijo a Cooperativa que "me sorprendió mucho como fue el abordaje, no sólo de los medios, sino también de las redes, pero yo creo que los medios, la radio, la televisión, los periodistas tienen que comprender que lo que ellos dicen en la televisión no es algo que se pueda tomar con liviandad".

"El primer abordaje para el tema de la lepra fue, quizás, de una mirada un poco sensacionalista y creo un pánico que es absolutamente injustificado y eso crea temas en la población, porque está muy desconfiada, cree que viene una epidemia mundial, desconfía de las vacunas, cree que lo estamos engañado con los fármacos", concluyó.