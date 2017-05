Colegio Médico: Nuevo Gobierno debe reformar el sistema público que no da para más

El Eunacom "no puede anularse", afirmó.

A días de finalizar su periodo a la cabeza del gremio, el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, acusó que tanto el actual Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, como el del ex Mandatario Sebastián Piñera, no le dieron importancia a la salud y pidió reformar el sistema "porque no da para más".

En entrevista con el diario El Mercurio, Paris apuntó que durante sus dos periodos y -seis años- en el puesto, el organismo "reclamó mucho porque sentimos que los Gobiernos no le dan importancia a la salud. No solo este, sino también el anterior".

"Se privilegió mucho el tema de la educación, y nosotros dijimos bueno, esto va a traer consecuencias, y las consecuencias las estamos viendo", dijo al rotativo.

Paris sostuvo que en los próximos años "hay que hacer una reforma a las isapres. Se tiene que terminar con las preexistencias, evitar que se le cobre más a la mujer, que se cobre más al adulto mayor y permitir que haya movilidad".

"El gobierno que venga, cualquiera que sea su ideario, tiene que hacer una reforma al sistema público de salud que, como está, no da para más. Lo vemos en la cifra de deuda hospitalaria de más de $217 mil millones o el retraso en la construcción de hospitales", recalcó al matutino.

Eunacom y reproches éticos

Sobre la discusión por el polémico examen Eunacom, indicó a El Mercurio que permite "medir la calidad del egresado, no para poner cortapisas a los médicos extranjeros", "pero el examen no puede anularse", aunque precisó que no se debe exijir para trabajar en el sector público.

Consultado si los médicos nacionales prefieren el sector privado por sobre el primario, Paris destacó que "la mayoría de los médicos de atención primaria son chilenos (...). Pero eso de que el 57% de los médicos (chilenos) trabaja en el sector privado y el 43% en el público va a cambiar gracias a las leyes que hemos logrado con los gobiernos para mejorar las remuneraciones".

"Los sueldos ahora en el sector público son mucho mejores y los médicos jóvenes dicen que se conforman con lo que están ganado. No quieren andar corriendo todo el día de una consulta a otra", reconoció.

Sobre eventuales conflictos de interés de profesionales que tienen sociedades médicas, "yo comparto que haya un reproche ético" dijo, y en la misma línea, en el caso de tratamientos sin justificación, como "indicaciones de diálisis u operaciones de cataratas, nosotros no somos 'diostores' (...) Se cometen errores", que si "tienen una connotación ética, se tienen que acusar a los tribunales de ética del colegio", aunque con "practicamente" ninguna sanción.

Entre este jueves y el domingo los médicos podrán votar por su nueva directiva.