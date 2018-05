Diputado anti eutanasia: Hijos podrán matar a sus padres, como padres pueden matar con el aborto

Para este martes 15 de mayo se espera el comienzo en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados la discusión de la iniciativa que busca despenalizar la eutanasia, que fue reimpulsada por el Frente Amplio y en el cual una parte importante de los parlamentarios de Chile Vamos no comparten los mismos pensamientos sobre la idea de legislar el proyecto.

El diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado, llamó al Gobierno a seguir con su agenda de prioridades, pues estima que otros temas son más urgentes que una ley de eutanasia.

"Primero, esto no estaba en el programa de Gobierno del Presidente Piñera. Yo llamo a mi Gobierno a seguir las líneas del programa que hizo que el 55 por ciento votara por él", instó el parlamentario por el distrito 23.

"Estoy en completo desacuerdo con la eutanasia y que los hijos maten a los padres, si ya crearon la posibilidad con el aborto de que los padres maten a los hijos. Ahí no está el punto. El punto está en sacar al país del tsunami social en que lo dejó el Gobierno de Bachelet y levantarlo definitivamente", enfatizó.

Mellado reiteró su llamado a La Moneda a seguir "las líneas del plan de Gobierno original, por el cual trabajamos, por el cual votamos, porque hay cosas que son, incluso, más importantes que eso", aunque sin precisar cuáles.

Por la vereda opuesta, pero también dentro de RN, la diputada Karin Luck no cierra las puertas a que se pueda llegar a discutir el tema de la eutanasia, aunque pidió no dejar de lado los demás temas que afectan a la ciudadanía.

"Por lo menos en RN han existido muchas posturas respecto a los temas valóricos y el de la eutanasia hay que discutirlo como todos los temas. Lo más importante es abrirse a discutir y que se dicutan los temas, que se vea cómo se puede avanzar", sugirió la legisladora por el distrito 11.

"Pero -dijo Luck- sin dejar los otros temas que le procupa a la gran mayoría de los chilenos, en el tema de salud, de seguridad, (...) trabajo, educación. No hay que cerrarse a discutir ningún tema, es lo peor que podemos hacer".

Diputado Castro ve voluntad de los parlamentarios para legislar

El presidente de la comisión de Salud de la Cámara, el diputado socialista Juan Luis Castro, advirtió que desde que propuso poner en tabla el proyecto -que duerme desde el año 2014-, vio la voluntad de los parlamentarios para legislar, independiente de sus ideologías políticas.

"Tuve la unanimidad, no hubo nadie de todo el espectro político que se opusiera a debatir. Cada uno tiene sus puntos de vista y es natural, pero la voluntad de poder legislar la vi completa", comentó.

Sin embargo, reconoció que "no veo lo mismo del Gobierno, más bien ha tomado palco en esto, ha dicho que no está en su agenda, que no se va a meter".

"Esto va a tener la variedad, la fineza, de que vamos a desprendernos de las caparazones ideológicas para entrar en un problema ciudadano, real y que requiere instrumentos de solución", concluyó.