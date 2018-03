Fonasa suspendió ventas de bonos a través de internet hasta nuevo aviso

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) informó que suspendió "hasta nuevo aviso" la venta de bonos a través de su nueva plataforma online debido a reiteradas caídas de su sistema a nivel nacional.

El recién asumido director del organismo estatal, Marcelo Mosso, señaló que la administración anterior -que dejó el cargo el 11 de marzo pasado- "no previó estas situaciones, pues si se nos caía el sistema, no teníamos un plan de contingencia que nos permitiera continuar con la venta de bonos", consigna su página.

"Aquello no es un problema de la tecnología o la arquitectura del sistema, es un problema con la implantación", agregó la autoridad.

Debido a esta situación, Fonasa informó que continuará con el servicio a través de las distintas sucursales por el tiempo que demore este ajuste: "Nos preocuparemos de disponer todas las alternativas de acceso, compra y atención de los servicios (...) para nuestros más de 13 millones de asegurados", afirmó Mosso.

Asimismo, la autoridad hizo un llamado a los afiliados a la calma, indicando no se harán cambios al sistema hasta estar seguros de que todos los inconvenientes estén previstos. "No vamos a decir que no ocurrirán problemas, sino que queremos tener bien implementado un plan de contingencia para no afectar a nuestros usuarios", sostuvo.