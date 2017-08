Hay paro en los consultorios como protesta por agresiones a funcionarios

La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal está desarrollando este martes una paralización en protesta "contra la violencia hacia las y los trabajadores" del sector.

El paro se hizo efectivo a contar de las 08:00 de esta mañana y, a pesar de que estaba anunciado desde el domingo, los usuarios reclaman que no fueron debidamente informados.

"Tenía una hora con el doctor y me dijeron que venga mañana (miércoles), y mañana no puedo, porque uno trabaja. ¿Por qué no nos avisan, teniendo el teléfono? A mí me llamaron a las tres de la tarde para saber si iba a asistir hoy a las 08:30, y les dije que sí. Ahora llego acá y me dicen que no", comentó a Cooperativa una mujer que se hallaba a las puertas del Cesfam Ignacio Domeyko, ubicado en la calle Cueto, en la comuna de Santiago.

Los funcionarios movilizados están realizando sólo atenciones de urgencia y de pacientes crónicos, pero no se está haciendo entrega de medicamentos ni de leche, y tampoco la entrega de exámenes.

Problema en ascenso

A través de una declaración pública la Confusam señaló el fin de semana que "en el curso de los últimos años el tema de las agresiones al personal de los servicios de salud municipal ha sido tema de permanente preocupación, (...) tanto por el incremento sostenido de las mismas, como por la gravedad que las caracteriza", al punto de que ponen "en riesgo no sólo la integridad física y psíquica de los trabajadores", sino que "llega a extremos de comprometer la vida de funcionarios.

El gremio mencionó "el caso de la trabajadora agredida en un SAPU en Rancagua cuyo agresor intentó estrangularla y sacarle los globos oculares, lo que habría ocurrido de no mediar la acción de usuarios, ya que Carabineros se demoró más de 50 minutos en llegar al lugar".

También dio cuenta de otros incidentes como "el incendio del vehículo de una funcionaria de un CESFAM en San Pedro de La Paz de parte de un usuario/a descontento/a con la atención recibida", y otro de "profesionales acusados injustificadamente de la muerte de una niña atendida en el CESFAM de Pozo Almonte".

Parte Paro Nacional Atención Primaria Municipal en rechazo a agresiones al personal y exigiendo al Gobierno seguridad pic.twitter.com/NSzetClxY1 — Esteban Maturana (@ematuranad) 22 de agosto de 2017

"Afinar la puntería de la violencia"

"Nuestro objetivo es lograr respuestas concretas del Gobierno que permitan garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y para ello, es urgente coordinar un Plan de Acción con los ministerios de Salud e Interior para la toma de las medidas pertinentes", planteó la Confusam.

La Confusam subrayó que "la violencia ciudadana por los problemas en la atención de salud, se vuelcan hacia funcionarios carentes de toda responsabilidad", por lo que llamaron "a la ciudadanía a afinar la puntería de su violencia hacia las y los verdaderos responsables de los problemas es decir, las autoridades a cargo de las políticas de salud del país".