¿Cómo funcionan los únicos dos hospitales concesionados del país?

El debate por las concesiones hospitalarias volvió al primer plano luego de que la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, se distanciara de la postura del Gobierno y abogara por recuperar la alianza público-privada en la construcción y administración de recintos de salud, criticando la primacía de los "ideologismos de café" en este ámbito.

Los dos únicos hospitales que actualmente funcionan bajo el modelo de concesión, tanto en su construcción como en su administración, son el Hospital El Carmen de Maipú y el Hospital Eloísa Díaz de La Florida, que llevan más de tres años de funcionamiento.

La mayoría de los pacientes de estos recintos dicen que funcionan muy bien, con una "excelente" y "rápida" atención de salud, aunque manifiestan que existen problemas, como por ejemplo el alto costo de los estacionamientos por asistir a alguna hora médica.

"Soy hipertenso y llego aquí mal y uno piensa que la atención es mala, pero adentro se preocupan, parece como una clínica", dijo un paciente del Hospital de La Florida.

Otra paciente sostiene que "cuando me da la garrotera vengo, me hacen examen al corazón, escáner, todo gratis".

"Yo traigo a mi nieta tres veces por semana a veces, pero hay boletas que me salen casi cuatro lucas", contó a Cooperativa otro usuario del recinto hospitalario floridano respecto al estacionamiento.

"El mall de la salud"

Si bien algunos pacientes destacan la calidad de la atención en el recinto de La Florida, médicos y funcionarios advierten que hay que distinguir la atención clínica con la operación del recinto, pues cuentan que en verano tienen que trabajar con las puertas abiertas por la falta de ventilación.

Admiten que hay problemas y falta de equipamiento, porque la gestión desde el Ministerio de Salud, hasta alguna resolución con el privado a cargo, es bastante lenta.

"Todo lo que es infraestructura, todo lo que tu ves, esto tiene un precio, esto es un mall, es el mall de la salud", dice Magaly Galaz, funcionaria y dirigente gremial del Hospital de La Florida.

"Tuvimos un incendio en febrero y hay una ventana que no ha sido cambiada hasta la fecha y es porque ellos dicen que ese vidrio debe comprarse en España", cuenta.

En tanto, el médico y urólogo David Peralta, que está desde el inicio del funcionamiento del mismo hospital, acusa falta de equipamiento.

"No tenemos litrotriptor, estamos esperando que la licitación lo permita en algún minuto y para ello tenemos una cantidad de pacientes con cálculos renales que están a la espera de esa máquina y sufriendo las consecuencias", cuestiona.

"A veces no hay sábanas para los pacientes"

Mientras tanto, en el caso del Hospital de Maipú, el que más costó echar a andar, los pacientes también valoran la atención de salud, aunque el director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Martínez, señala que los pacientes no ven reflejadas las dificultades en la operación con el concesionario.

Añade que aunque existe una junta con un representante de Salud, un fiscal inspector y además el concesionario, no siempre hay decisiones oportunas y rápidas, ya que hay burocracia y problemas simples para la administración de un hospital y hasta incentivos que favorecen al privado.

"Lo que usted no ve es la concesión privada, a veces no hay sábanas para cambiar a los pacientes. El tema de alimentación, cuando hay una mayor demanda de pacientes, no tenemos alimentación suficiente, porque la concesionaria nos autoriza a tener cierta cantidad por paciente, después de esa cantidad empieza a correr el taxímetro y se empieza a cobrar extra sobre ese tipo de paciente, es un problema importante", dice Martínez.

Cabe recordar que esta semana el Minsal pidió al Banco Mundial estudiar el sistema de concesiones hospitalarias en la realidad nacional, tomando los casos de Maipú y La Florida y considerando que hay otros tres recintos en construcción bajo esta modalidad

Estos son el Hospital de Antofagasta, que ya lleva un 90 por ciento de avance, el nuevo Félix Bulnes, que está en un 54 por ciento y el Hospital Salvador Geriátrico, que está comenzando y lleva un 3 por ciento de avance.