Concluyó el corralito para los afiliados de isapre Nueva Masvida

A las 00:00 horas de este martes 2 de mayo finalizó el denominado corralito en la isapre Nueva Masvida, con lo cual los afiliados podrán elegir entre mantenerse en la institución o cambiarse a otra entidad.

Esto luego que la aseguradora atravesara una seria crisis financiera que obligó a la intervención por parte de la Superintendencia de Salud, lo que incluyó el corralito que venció esta medianoche, luego de la compra de la cartera de afiliados de la isapre por parte de Nexus por 35 mil millones de pesos hace algunas semanas.

Con esto, el 70 por ciento de los más de 500 mil afiliados ahora podrán determinar si siguen o no en esta entidad para lo cual tienen un plazo de dos meses.

Para el gerente general de Nueva Masvida, Luis Atabales, no se pierde la esperanza que los afiliados sigan con ellos, aunque descartó compensaciones.

"Lo que un afiliado necesita hoy día es poder usar su plan y eso lo va a poder hacer. Si pedían cambiar era porque no podían usar un plan que habían contratado y respecto del cual estaban pagando. Aquí hay una debilidad del sistema regulatorio en el cual no está contemplada ninguna compensación", dijo Atabales.

Desde la comisión investigadora del caso miran el tema con lupa y acusan que ha existido poca información sobre el futuro de los afiliados de Nueva Masvida, por lo que solicitarán que el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, concurra a la instancia, dijo el diputado del PS, Juan Luis Castro.

"Ahora lo importante es dar la seguridad y la garantía que la nueva isapre no vaya a tropezar con la misma piedra, que este no sea un momento en que se hace una buena operación económica, pero no a costa del destino de los afiliados, eso me parece que es una interrogante que debe ser aclarada", manifestó el diputado socialista.

De ser aprobada la solicitud, el encargado de intervenir la ex isapre Masvida será citado a la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Autoridades supervisarán funcionamiento

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, aseveró que "todos los reembolsos que correspondan van a ser pagados, los derechos de las personas, todos los que son subsidios de discapacidad laboral, reembolsos, excedentes, excesos, van a ser recuperados por las personas".

Por otro lado, la ministra de Salud Carmen Castillo señaló que esperan "que se pueda ir superando y que la entidad que, en este momento, asume la responsabilidad tiene que tener la capacidad de convocatoria para -ojalá- mantener a sus afiliados".