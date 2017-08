Isapres niegan que sus utilidades hayan subido 130%, como informó la Superintendencia

La Asociación de Isapres negó que la industria haya incrementado sus utilidades en más de 130 por ciento durante el primer semestre de 2017, como informó en la víspera la Superintendencia de Salud.

El presidente del gremio, Rafael Caviedes, señaló a El Mercurio que las cifras dadas a conocer por el superintendente Sebastián Pavlovic -quien reportó ganancias de 55.646 millones de pesos- no son correctas, pues excluyen los datos contables de la ex isapre Masvida, actualmente intervenida por el regulador, y que no ha presentado balances.

Aquélla "sólo reportaría pérdidas", mientras que el informe de la Superintendencia incluye los datos de la isapre Nueva Masvida -que absorbió a los afiliados de la ex Masvida- cuya base de comparación es la ex isapre Óptima.

"Los datos del año 2017 son una información parcial. La isapre Masvida lleva más de siete meses intervenida y no han sido capaces de sacar una información contable de esa isapre, eso me parece gravísimo", dijo Caviedes.

"No me cabe la menor duda de que sin la presencia de la vieja isapre Masvida, los resultados están abultados", agregó el líder gremial.

La isapre Óptima reportó ganancias por 762 millones de pesos en 2016, mientras que en 2017 Nueva Masvida obtuvo 9.911 millones de utilidades, cifra que, según el regulador, representa una variación de 1.201,2 por ciento, consigna el matutino.