Isapres obtuvieron millonarias ganancias durante el primer semestre de 2017

La Superintendencia de Salud entregó este miércoles los resultados de las ganancias del sistema de Isapres correspondientes al primer semestre de 2017 y destacó que obtuvieron una utilidad de 55.646 millones de pesos, lo que representa un 135,8 por ciento más que lo obtenido en el mismo período de 2016.

La cifra entregada por la Superintendencia no incluye a la Isapre Masvida, pero sí incorpora a Nueva Masvida, ex Óptima, que adquirió la quebrada aseguradora con origen en Concepción y que tuvo ganancias por 9.911 millones de pesos, lo que significa una variación positiva de más del 1.000 por ciento.

Las Isapres que registraron mayores utilidades son Banmédica y Colmena con más de 15 mil millones y 10 mil millones de pesos respectivamente.

En tanto, la ganancia bruta del sistema aumentó un 48,3 por ciento en relación al primer semestre de 2016, la más alta de los últimos seis años.

El aumento en las utilidades de las Isapres se explica fundamentalmente por la mayor recaudación por primas GES. Así lo dijo el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich: "Efectivamente esto está explicado por lo menos en un 46 por ciento por el impacto de la prima GES, porque estamos comparando el primer semestre de 2016, que correspondió al último semestre con la prima GES fijada en el año 2016 comparándola con el primer semestre de 2017 que es un semestre en que íntegramente se cobró la nueva prima informada el año pasado a propósito del nuevo decreto GES".

En la contraparte, el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, acusó que el panorama presentado no está completo: "Nosotros hemos visto brevemente en la información que no la tenemos disponible en su totalidad que no están reflejadas las cifras de la isapre antigua MásVida que probablemente registra pérdidas, por lo tanto las cifras que está entregando la Superintendencia sin isapre MásVida antigua son parciales y por lo tanto no son comparables".